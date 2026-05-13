Στις 22 Μαΐου η πληρωμή μερίσματος από την Orilina Properties

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την διανομή των καθαρών κερδών της εταιρείας με την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους, για την χρήση 2025 εκ Ευρώ: € 4.432.821 το οποίο προέκυψε μετά την αφαίρεση του 1/20 των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του κατά νόμου τακτικού αποθεματικού ποσού € 243.832,69.

Το μέρισμα προς καταβολή είναι €4.432.821 και ποσού 0,030317971 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 1.100.343 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία προσφέροντας καθαρή μερισματική απόδοση 3,5% με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής («ΟΡΙΛΙΝΑ») την 12.05.2026.

Από την Παρασκευή 15.05.2026, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», την Δευτέρα 18.05.2026 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 22.05.2026, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. ή/και το Euronext Athens, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου 5%.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Σαββίνα Παπαδοπούλου, Τ: 210 7242593, E: [email protected] .