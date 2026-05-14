Μοτοδυναμική: Δωρεάν διάθεση 104.700 ιδίων μετοχών σε στελέχη

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 14.05.2026 το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε, μεταξύ άλλων, με θέμα τον καθορισμό του ακριβή αριθμού ιδίων μετόχων που θα δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 21.05.2025 απόφασή του («Πρόγραμμα για τη χρήση 2025»).

Υπενθυμίζεται ότι με την από 21.05.2025 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους ειδικότερους όρους της δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αποφάσισαν οι από 12.06.2023 και 23.05.2024 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα αποφάσισε τη διάθεση έως 150.000 ιδίων μετοχών (ήτοι εντός του ανώτατου ορίου των 731.250 ιδίων μετοχών που ενέκριναν οι Μέτοχοι) σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών.

Ο ακριβής αριθμός ιδίων μετόχων που θα δικαιούται να λάβει κάθε δικαιούχος αποφασίστηκε ότι θα καθοριστεί με κριτήρια τη χρηματοοικονομική θέση και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2025 και τη συμβολή κάθε δικαιούχου στην επίτευξη των στόχων απόδοσης και στην κερδοφορία της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2025, ενώ η διάθεσή τους αποφασίστηκε ότι θα λάβει χώρα εντός του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου του έτους 2029, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος για τη χρήση 2025, όπως γνωστοποιήθηκαν στο επενδυτικό κοινό με την από 21.05.2025 ανακοίνωση της Εταιρίας.

Βάσει των δημοσιευθέντων οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2025, και του βαθμού συμβολής κάθε δικαιούχου στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά το παρελθόν έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 14.05.2026 απόφασή του καθόρισε τον ακριβή αριθμό ιδίων μετοχών που δικαιούται να λάβει κάθε Δικαιούχος, ήτοι συνολικά τη διάθεση στους δικαιούχους 104.700 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, εντός του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου του έτους 2029.