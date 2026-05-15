«Buy» και τιμή-στόχος €9,50 για τη Helleniq Energy από την AXIA

Σαφώς καλύτερη εικόνα από τις εκτιμήσεις εμφάνισε η HELLENiQ Energy στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με την Alpha Finance - AXIA να διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή, σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €9,50, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα τιμή είχε ήδη κινηθεί κοντά σε αυτά τα επίπεδα.

Ο αναλυτής Ιωάννης Νοικοκυράκης σημειώνει ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή επίδοση σε όλες τις βασικές γραμμές, με προσαρμοσμένα EBITDA €293 εκατ., αυξημένα κατά 62% σε ετήσια βάση, έναντι εκτίμησης της Alpha Finance - AXIA για €276 εκατ. και συναίνεσης στα €284 εκατ.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η υπεραπόδοση στην κερδοφορία, καθώς τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €140 εκατ., αυξημένα κατά 155% σε ετήσια βάση, έναντι εκτίμησης €117 εκατ. από την Alpha Finance - AXIA. Η βελτίωση αυτή ήρθε παρά τη μεγάλη συντήρηση στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, με την παραγωγή από Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη να περιορίζει την επίπτωση στον όμιλο.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης, το οποίο διαμορφώθηκε πάνω από τα $20 ανά βαρέλι, στα $20,5 ανά βαρέλι, ξεπερνώντας κατά περίπου $9,1 ανά βαρέλι το περιθώριο αναφοράς. Η Alpha Finance - AXIA σημειώνει ότι, εάν ο Ασπρόπυργος λειτουργούσε πλήρως σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου, θα μπορούσαν να είχαν προστεθεί περίπου €100 εκατ. στα EBITDA.

Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 μπορούν να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2025, με τα έργα αποδοτικότητας στον Ασπρόπυργο να προσθέτουν τουλάχιστον $0,5 ανά βαρέλι στο μεικτό περιθώριο. Παράλληλα, η Alpha Finance - AXIA εκτιμά ότι οι προβλέψεις της για EBITDA €875 εκατ. και καθαρά κέρδη €303 εκατ. το 2026 ενδέχεται να αναθεωρηθούν ανοδικά.

Στην αποτίμηση, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 5,1 φορές για το 2026 και P/E 7,6 φορές, περίπου 28% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό κλάδο, αφήνοντας περιθώριο περαιτέρω επαναξιολόγησης.