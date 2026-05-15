Optima: Διατηρεί σύσταση και τιμή-στόχο για την Aegean

Τιμή-στόχο στα 14,70 ευρώ ανά μετοχή και σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της Aegean διατηρεί η Optima Bank, εκτιμώντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικές λειτουργικές επιδόσεις, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026 στις 19 Μαΐου, με την Optima Bank να προβλέπει ήπια ενίσχυση των εσόδων, υποστηριζόμενη από σταθερή αύξηση της χωρητικότητας και ανθεκτική ζήτηση στο βασικό ευρωπαϊκό δίκτυο της εταιρείας. Η περιορισμένη έκθεση της Aegean στη Μέση Ανατολή — μόλις 5%-6% της συνολικής δραστηριότητας — εκτιμάται ότι περιορίζει τον αντίκτυπο από τη μείωση των κρατήσεων στην περιοχή.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ενοποιημένα έσοδα 321 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο (+4,9% σε ετήσια βάση), με EBITDA 45,8 εκατ. ευρώ και σταθερό περιθώριο EBITDA στο 14,3%. Ωστόσο, οι συναλλαγματικές απώλειες από την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά την τελική γραμμή, οδηγώντας τα καθαρά αποτελέσματα σε ζημίες 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η Optima Bank υπογραμμίζει ότι η στρατηγική επέκτασης του δικτύου παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης. Η νέα συμφωνία codeshare με την Air China, καθώς και τα νέα δρομολόγια προς Μπάρι, Πάφο, Ρότερνταμ και Καζαμπλάνκα, ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της εταιρείας και στηρίζουν τον στόχο για 22 εκατ. διαθέσιμες θέσεις προς 164 προορισμούς.

Παράλληλα, η σταδιακή επαναφορά των πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Ριάντ και Αμμάν περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις προσωρινές αναστολές στη Μέση Ανατολή.

Στο μέτωπο του κόστους, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, στα 1.400-1.800 δολάρια ανά τόνο, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τα ετήσια λειτουργικά έξοδα κατά 90-115 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η Aegean έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών εισιτηρίων, επιχειρώντας να αντισταθμίσει μέρος της πίεσης.

Η Optima Bank καταλήγει ότι ο συνδυασμός επέκτασης του δικτύου, αποκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων και ενεργητικής τιμολογιακής πολιτικής στηρίζει μια συγκρατημένα θετική προοπτική για τη μετοχή, παρά το δυσμενέστερο περιβάλλον κόστους.