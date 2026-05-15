Titan SA: Την διανομή μικτού μερίσματος €1,10 ενέκρινε η ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 15 Μαΐου 2026 - 18:22

Η Titan SA  ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων:

• της διανομής μικτού μερίσματος €1,10 ανά μετοχή.

o Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1 Ιουλίου 2026

o Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026

o Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: 7 Ιουλίου 2026

• της ανανέωσης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής:

o Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος·

o Ανδρέας Άρτεμης, ανεξάρτητο μέλος·

o Marcel Cobuz, εκτελεστικό μέλος·

o Μιχαήλ Κολακίδης, εκτελεστικό μέλος·

o Χάρης Δαυίδ, ανεξάρτητο μέλος·

o Lyn Grobler, ανεξάρτητο μέλος·

o Πόλα Χατζησωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος·

o Λεωνίδας Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος·

o Στέλλα Κυριακίδου, ανεξάρτητο μέλος·

o Σταύρος Παντζαρής ανεξάρτητο μέλος·

o Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, εκτελεστικό μέλος· και

o Δημήτριος Τσιτσιράγκος, ανεξάρτητο μέλος.

