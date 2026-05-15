Titan SA: Την διανομή μικτού μερίσματος €1,10 ενέκρινε η ΓΣ

Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων:
• της διανομής μικτού μερίσματος €1,10 ανά μετοχή.
o Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1 Ιουλίου 2026
o Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026
o Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: 7 Ιουλίου 2026
• της ανανέωσης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής:
o Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος·
o Ανδρέας Άρτεμης, ανεξάρτητο μέλος·
o Marcel Cobuz, εκτελεστικό μέλος·
o Μιχαήλ Κολακίδης, εκτελεστικό μέλος·
o Χάρης Δαυίδ, ανεξάρτητο μέλος·
o Lyn Grobler, ανεξάρτητο μέλος·
o Πόλα Χατζησωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος·
o Λεωνίδας Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος·
o Στέλλα Κυριακίδου, ανεξάρτητο μέλος·
o Σταύρος Παντζαρής ανεξάρτητο μέλος·
o Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, εκτελεστικό μέλος· και
o Δημήτριος Τσιτσιράγκος, ανεξάρτητο μέλος.