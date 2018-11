Ο Μπάφετ είναι«long» στις αμερικανικές τράπεζες

H Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ απέκτησε επιπλέον 35 εκατομμύρια μετοχές της JP Morgan το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Ο «μάγος της ‘Ομαχα» έχει πλέον θέση «long» στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Μετά την Apple, η μεγαλύτερη επένδυση της Berkshire το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ήταν τα ποσοστά στη Bank of America και Wells Fargo. Αύξησε το μερίδιο στη Bank of America κατά 29% το προηγούμενο τρίμηνο.

Εν τω μεταξύ, η Berkshire αγόρασε επίσης μετοχές των U.S. Bancorp, Goldman Sachs και Bank of New York Mellon.

Η μετοχή της J.P. Morgan ενισχύεται 1,5%, μετά την είδηση για το νέο μερίδιο $4 δισ. του Μπάφετ στην αμερικανική τράπεζα.

Όπως επισημαίνει το CNBC, ο Μπάφετ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον CEO της J.P. Morgan, Τζέιμι Ντάιμον. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτές έχει ανακοινώσει ότι διαβάζει το ετήσιο γράμμα του Ντάιμον προς στους μετόχους για να αποσπάσεις πληροφορίες για το τραπεζικό σύστημα.