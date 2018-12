Citigroup: Ευκαιρίες και απειλές για τις τράπεζες λόγω... τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία blockchain και τα βασικά τραπεζικά συστήματα σε περιβάλλον cloud θα διαταράξουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τόνισε ο παγκόσμιος επικεφαλής τραπεζικής έρευνας της Citibank Ronit Ghose στη φετινή σύνοδο των μέσων ενημέρωσης της Ευρώπης (Citi EMEA Media Summit) που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στις 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Η τεράστια σημασία που δίνει η Citigroup στις νέες τεχνολογίες εκφράστηκε ξεκάθαρα στη δεύτερη μέρα της συνόδου των media η οποία ήταν εν πολλοίς ήταν αφιερωμένη στην «τράπεζα του μέλλοντος», στις νέες τεχνολογίες και στις εξελίξεις στα συστήματα πληρωμών.

Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της αντίληψης των δεδομένων ως περιουσιακού στοιχείου, ο Ghose δήλωσε ότι «ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να αντιδράσει και να εξελιχθεί, για να μην εξαλειφθεί από ένα γεγονός στο μέλλον, όπως η ψηφιακή διαταραχή». Μαζί με τον κ. Ronit Ghose, οι κ.κ. Gulru Atak, Global Head Innovation, Treasury and Trade Solutions, Steven Holzer, Global Head of Data and Digital Strategy, Stuart Riley, Global Head of Technology and Operations, Citi Markets and Securities Services και Richard Webley, Head of Big Data Client Strategy & Business Development, Institutional Clients Group, ανέλυσαν διεξοδικά τα ζητήματα που εγείρονται από την τεχνολογία στην τραπεζική.

Οι τράπεζες πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτόν τον κίνδυνο εξάλειψης εκμεταλλευόμενοι «την αλφαβήτα της ψηφιακής αναστάτωσης στη χρηματοδότηση», τόνισαν οι ειδικοί της Citi, εξηγώντας ταυτόχρονα ότι η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας θα μειωθεί. Ο κ. Ghose πραγματοποίησε ένα παραλληλισμό με το παρελθόν, όπως ήταν η εισαγωγή των ΑΤΜ και τον φόβο που επικράτησε για την απώλεια θέσεων εργασίας των τραπεζικών υπαλλήλων, αλλά όπως αποκάλυψε ο αριθμός εργαζομένων σε αυτόν τον ρόλο στην πραγματικότητα αυξήθηκε στις ΗΠΑ εκείνη τη στιγμή.

Σχετικά με τις βασικές τραπεζικές εργασίες και το cloud, ο Stuart Riley, παγκόσμιος επικεφαλής της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι η τεχνολογία blockchain «παρέχει από μόνη της ένα νέο υπόδειγμα που επιτρέπει άλλα πράγματα να είναι εφικτά». Επεκτείνοντας το θέμα αυτό, o Riley εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο το cloud computing μπορεί να ολοκληρώσει εργασίες, που θα διαρκούσαν εβδομάδες ή και μήνες, σε λιγότερο από μία ώρα και εξαιτίας της ευρείας και ελεύθερης διαθεσιμότητας προηγμένων βιβλιοθηκών. «Πλέον οι οργανισμοί έχουν μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ για τη διαχείριση δεδομένων». Πρόσθεσε ότι τώρα με τους υπολογιστές «είμαστε σε θέση να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν για να παρέχουμε πιο αποτελεσματικά υπηρεσίες στους πελάτες με τέτοιο τρόπο που οι τράπεζες δεν μπορούσαν στο παρελθόν», επισήμανε.

H αμερικανική τράπεζα έχει αναγνωρίσει πολύ γρήγορα τις ευκαιρίες και τις απειλές που κρύβει η τεχνολογία του blockchain για τα τραπεζικά ιδρύματα και έχει επενδύσει ήδη σε μια σειρά από νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ειδικά στη χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου.

«Έχουμε διερευνήσει πάνω από 50 περιπτώσεις χρήσης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και κάποια από αυτά θα μπουν σε στάδιο παραγωγής το επόμενο έτος. Πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία Blockchain, γιατί πιστεύουμε πολύ και θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή», εξήγησε ο παγκόσμιος διευθυντής ψηφιακής στρατηγικής και δεδομένων της Citi, Steven Holzer.

«Αρχίσαμε να εργαζόμαστε πολύ νωρίς στο blockchain, από τον Ιανουάριο του 2014. Το πρώτο μας πείραμα οδήγησε στην κυκλοφορία το Μάιο του 2017 της CitiConnect for blockchain, την οποία αναπτύξαμε με την Startup Chain, σε συνεργασία με την Nasdaq», εξηγεί η Gulru Atak, Global Head Innovation, Treasury and Trade Solutions. Ο στόχος αυτής της ολοκληρωμένης λύσης πληρωμών και αυτόματης εκκαθάρισης, χρησιμοποιώντας το blockchain, είναι να αντιμετωπιστούν τα θέματα ρευστότητας μη διαπραγματεύσιμων αξιών, με τον εξορθολογισμό των συναλλαγών πληρωμών μεταξύ πολλών μερών.

«Με τη χρήση της τεχνολογίας του blockchain, η πρόκληση δεν είναι τεχνολογία, καθώς γνωρίζουμε ότι μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, αλλά η ενσωμάτωση της στα υπάρχοντα συστήματα. Η άλλη πρόκληση είναι η υιοθέτηση. Το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας σε ένα blockchain, ποια διακυβέρνηση πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και ποιο νομικό πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστεί είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που είναι ανοικτά προς διερεύνηση. Καταλήγοντας, η Gulru Atak εξήγησε, ότι η Citi βλέπει το blockchain όχι ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία αν και μπορεί να καταλάβει φόβους ορισμένων τραπεζιτών μιας και η πρώτη περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία του blockchain ήταν το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin, η φιλοσοφία του οποίου είναι να εξαλείψει τους μεσάζοντες.