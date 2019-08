Global Times: Ερχονται δασμοί-αντίποινα από την Κίνα κατά των ΗΠΑ

Η Κίνα θα προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα κατά των ΗΠΑ, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας $300 δισ., σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του αρχισυντάκτη των Global Times, Hu Xijin.

«Το Πεκίνο σύντομα θα αποκαλύψει ένα σχέδιο επιβολής δασμών ως αντίποινα σε συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα. Η Κίνα έχει πολεμοφόδια για να παλέψει. Η πλευρά των ΗΠΑ θα πονέσει», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι κινεζικοί φόροι θα επιβληθούν σε αμερικανικά προϊόντα αξίας $75 δισ. ενώ θα επανέλθουν οι δασμοί 25% σε αμερικανικά αυτοκίνητα, από τις 15 Δεκεμβρίου.

