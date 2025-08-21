Praktiker Hellas: Ζημιές 8 εκατ. ευρώ πριν πουληθεί στο γκρουπ Paval

Με ζημιογόνο αποτέλεσμα και μειωμένη καθαρή θέση έκλεισε το 2024 η εταιρεία Praktiker στην Ελλάδα, η οποία ως γνωστόν μεταβιβάσθηκε μέσα στον Ιούλιο του 2025 από τον όμιλο Fairfax στη ρουμανική εταιρεία Paval Holdings.

Ειδικότερα, το 2024 η Praktiker Hellas απορρόφησε το υπόλοιπο μεταφερόμενων ζημιών ύψους 6.250.057 ευρώ, όπου μαζί με τις ζημιές της κλειόμενης χρήσης ύψους 1.758.200 ευρώ, οδήγησε τα αποτελέσματα εις νέον της εταιρείας στα 8.008.257 ευρώ. Η δε καθαρή θέση της διαμορφώθηκε σε 2.986.855 ευρώ έναντι ποσού 4.745.055 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών για το 2024 ήταν 186.216.975 ευρώ έναντι 187.523.058 ευρώ το 2023, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,7%. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε ελαφρώς στο 63,51% επί του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστού 62,81%, το 2023.

Τα λοιπά συνήθη έσοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.470.471 ευρώ έναντι 1.600.615 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 4.188.210 ευρώ για τη χρήση 2024 έναντι 3.953.031 ευρώ για την προηγούμενη. Ωστόσο, μειώθηκαν ελαφρώς τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που διαμορφώθηκαν στα 65.362.168 ευρώ για τη χρήση 2024 έναντι 67.480.474 ευρώ το 2023. προηγούμενη.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2024 διαμορφώθηκαν σε 2.787.836 ευρώ έναντι κερδών 2.244.727 ευρώ το 2023, ενώ τέλος τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα κατά 1.579.700 ευρώ έναντι ζημιών 1.409.235 ευρώ της προηγούμενης. Τα αποτελέσματα της περιόδου μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.758.200 ευρώ έναντι ζημιών 1.409.235 ευρώ το 2023.

Πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων, υπενθυμίζεται πως η συναλλαγή πώλησης της εταιρείας προς το νέο μέτοχο, περιελάμβανε και προσύμφωνο εξαγοράς οκτώ ακινήτων που έως πρότινος η εταιρεία μίσθωνε από την τράπεζα Eurobank (καταστήματα σε Ελληνικό, Ταύρο, Αγία Βαρβάρα, Μεταμόρφωση, Μάνδρα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη).

Υπενθυμίζεται πως συνολικά το δίκτυο Praktiker ανέρχεται σήμερα σε 17 καταστήματα στην Ελλάδα, και μένει να φανεί πως θα διαχειριστεί την παρουσία του στην ελληνική αγορά ο νέος μέτοχος που ελέγχει επίσης ομοειδές δίκτυο λιανικής στη Ρουμανία με την επωνυμία Dedeman.