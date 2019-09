Συνάντηση Τραμπ με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο Οβάλ Γραφείο

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Facebook είχε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οπως ανήρτησε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του κοινωνικού δικτύου, η συνάντηση ήταν καλή και εποικοδομητική, αν και παραμένει άγνωστο τι συζητήθηκε.

