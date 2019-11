Facebook: Αλλάζει logo η εταιρεία για να μη μοιάζει με το... Facebook

To Fecebook, η εταιρεία πίσω από το Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, αποφάσισε να αλλάξει logo, για να διαφοροποιηθεί από το κοινωνικό δίκτυο.

Το νέο λογότυπο είναι επίσης η λέξη Facebook, αλλά με κεφαλαία γράμματα και όχι με μικρά όπως του δικτύου.

Εξηγώντας την αλλαγή, το στέλεχος της εταιρείας, Antonio Lucio, είπε, σύμφωνα με το Sky News, ότι το Facebook ξεκίνησε ως μία εφαρμογή, αλλά σήμερα έχει μία σουίτα από προϊόντα, που βοηθάει τον κόσμο να συνδεθεί με φίλους και οικογένεια, να βρει κοινότητες και να αναπτύξει την εταιρεία του.

Αντί λοιπόν να αλλάξει το όνομα της η εταιρεία, όπως είχε κάνει η Google (έγινε Alphabet), αλλάζει το λογότυπό της, το οποίο προς το παρόν κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα, για να ξεφύγει λίγο από το μπλε του κοινωνικού δικτύου.

This is the new Facebook logo, which is meant to help you avoid confusing Facebook for Facebook. pic.twitter.com/34gpXY42Ca