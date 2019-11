Τραμπ: Θα καταρρεύσουν οι αγορές, εάν δεν είμαι πρόεδρος!

Εάν η τρέχουσα διαδικασία αποπομπής οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από τη θέση του Αμερικανού προέδρου, το χρηματιστήριο και η αγορές θα ζήσουν μία πτώση άνευ προηγουμένου, προειδοποιεί για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μήνυμά του στο Twitter σημειώνει: «Ο Dow χτύπησε τις 28.000 μονάδες -ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ! Οι Gee, Pelosi & Schitt έχουν μία καλή ιδέα «ας αποπέμψουμε τον πρόεδρο». Εάν συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο, θα οδηγούσε στη μεγαλύτερη ΠΤΩΣΗ στην Ιστορία της Αγοράς. Αποκαλείται Κατάθλιψη, όχι Υφεση!».

Dow hits 28,000 - FIRST TIME EVER, HIGHEST EVER! Gee, Pelosi & Schitt have a good idea, “lets Impeach the President.” If something like that ever happened, it would lead to the biggest FALL in Market History. It’s called a Depression, not a Recession! So much for 401-K’s & Jobs!