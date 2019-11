Τραμπ: Ζήτησα από τον Κουκ να ασχοληθεί η Apple με τα 5G στις ΗΠΑ

Τη μονάδα παραγωγής της Apple στο Austin του Τέξας επισκέφθηκε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος. H αμερικανική τεχνολογική εταιρεία σχειδάζει την έναρξη κατασκευής και νέας δομής στην περιοχή, όπου θα φτιάχνει το τελευταίο μοντέλο των Mac Pro.

Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας, αξίας 1 δισ. δολαρίων, αναμένεται το 2022. Η εταιρεία, που έχει ήδη 7.000 εργαζομένους στο Austin, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσής της στο Τέξας, ως μέρος της εγχώριας ανάπτυξής της και της εμπιστοσύνης της στις δυνατότητες της χώρας.

Στη χθεσινή επίσκεψή του στη μονάδα παραγωγής της Apple αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter: «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Austin του Τέξας χθες, για την έναρξη της νέας δομής αξίας 1 δισ. δολαρίων, όπου θα κατασκευάζεται το νέο Mac Pro, ζήτησα από τον Τιμ Κουκ να δει αν μπορεί η Apple να εμπλακεί στην ανοικοδόμηση των 5G στις ΗΠΑ. Τα έχουν όλα - Χρήματα, Τεχνολογία, Οραμα και τον Κουκ!»

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all - Money, Technology, Vision & Cook!l