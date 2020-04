ΟΟΣΑ: Ιστορική πτώση του οικονομικού δείκτη

Η δραστηριότητα στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους πρόδρομους δείκτες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τον Μάρτιο.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι οι πρόδρομοι δείκτες που χρησιμοποιεί, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για να προβλέπουν τις μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα, υποδηλώνουν ότι όλες οι μεγάλες οικονομίες εισήλθαν σε «μεγάλη επιβράδυνση», με μόνη την Ινδία να καταγράφει μία απλή «επιβράδυνση».

