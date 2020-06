Ο πόλεμος Τραμπ-Twitter χτυπάει και το Facebook

Η σύγκρουση ανάμεσα στο Twitter και τον Ντόναλντ Τραμπ εξοστρακίζεται στην Facebook, που βρίσκεται σε δυσχερή θέση από την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αρνήθηκε να αποδοκιμάσει τις εμπρηστικές θέσεις που διατυπώνει ο αμερικανός πρόεδρος στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής της Facebook αντιμετωπίζει την αποδοκιμασία των υπαλλήλων του, γεγονός σπάνιο στην Σίλικον Βάλεϊ.

«Ο Μαρκ έχει άδικο και θα προσπαθήσω να τον κάνω να αλλάξει γνώμη κάνοντας πολύ θόρυβο», έγραψε χθες στο Twitter Ράιαν Φρέιτας, διευθυντής Σχεδιαστικού του News Feed του Facebook. Και διευκρινίζει ότι έχει συγκεντρώσει περί τα πενήντα άτομα στην εταιρεία που συμμερίζονται τις απόψεις του.

Η αρχή έγινε με δύο πρωτοφανείς παρεμβάσεις του Twitter την περασμένη εβδομάδα.

Αρχικά, η πλατφόρμα επεσήμανε δύο tweet του Ντόναλντ Τραμπ με θέμα την επιστολική ψήφο με την σημείωση «επαληθεύστε τα γεγονότα». Ο Τραμπ είχε γράψει ότι η επιστολική ψήφος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκλογική νοθεία.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε τότε στο Fox News ότι οι πλατφόρμες, κατά την άποψή του, δεν πρέπει να παίζουν τον ρόλο του διαιτητή για την αλήθεια στο Ιντερνετ. Ο Τραμπ τον επιδοκίμασε κάνοντας retweet τις δηλώσεις του.

Στην συνέχεια, την Παρασκευή, το Twitter κάλυψε άλλη ανάρτηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με θέμα τις ταραχές στην Μινεάπολις για παραβίαση των κανόνων της πλατφόρμας περί εκθείασης της βίας. Ο Τραμπ είχε γράψει "when the looting starts, the shooting starts" (όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, έρχονται σφαίρες), μία φορτισμένη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ένας λευκός αστυνομικός διευθυντής και ένας υπέρμαχος των φυλετικών διακρίσεων πολιτικός στην περίοδο της διεκδίκησης των ατομικών δικαιωμάτων για τους μαύρους στις ΗΠΑ.

Αυτές οι αναρτήσεις εμφανίζονται και στο Facebook, αλλά ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αποφάσισε να τις διατηρήσει ορατές στην πλατφόρμα, «αφού το σκεφτόταν όλη μέρα».

Σε ανάρτηση στο δικό του προφίλ έγραψε ότι καταδικάζει σε προσωπική βάση «την διχαστική και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου, αλλά δεν προτίθεται να καλύψει αυτά τα μηνύματα, στο όνομα «της ελευθερίας της έκφρασης και του δημόσιου συμφέροντος στην πληροφόρηση».

«Respect στην ομάδα του Twitter»

«Ξέρω ότι πολλοί είναι δυσαρεστημένοι...αλλά η θέση μας είναι να διευκολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο την έκφραση, με εξαίρεση άμεσο κίνδυνο επίθεσης κατά άλλων ή κινδύνων όπως αυτοί που περιγράφονται στον κανονισμό μας».

Το Twitter και το Facebook έχουν εφαρμόσει συστήματα αντιμετώπισης επικίνδυνου περιεχομένου και κατά της παραπληροφόρησης.

Ομως η Facebook εξαιρεί προσωπικότητες και πολιτικούς υποψήφιους από τα μέτρα αυτά.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά ξέρω ότι δεν είναι αποδεκτό να μην κάνω τίποτε . Είμαι υπάλληλος της Facebook σε απόλυτη διαφωνία με την απόφαση του Μαρκ να μην κάνουμε τίποτε για τις πρόσφατες αναρτήσεις του Τραμπ, που υποκινούν ξεκάθαρα την βία», έγραψε στο Twitter ο Τζέισον Στίρμαν, υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της Facebook.

«Δεν είμαι μόνος στην Facebook. Δεν υπάρχει ουδέτερη στάση απέναντι στον ρατσισμό».

Και άλλοι εργαζόμενοι της Facebook πήραν χθες τον λόγο.

«Πιστεύω ότι το tweet του Τραμπ (για τις λεηλασίες) ενθαρρύνει την εξωθεσμική βία και υποκινεί τον ρατσισμό. Respect στην ομάδα του Twitter», γράφει ο Ντέιβιντ γκίλις, σχεδιαστής στην Facebook.

«Το να μην κάνει τίποτε δεν δείχνει τόλμη. Αυτό αισθάνονται πολλοί ανάμεσά μας», έγραψε ο Νέιτ Μπάτλερ, που εργάζεται στο τμήμα Ανάπτυξης.

Και φιλικό τηλεφώνημα

Και δεν έφτανε η αναταραχή, ο αμερικανικός Τύπος αποκάλυψέ χθες ότι Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή.

Η συζήτηση ήταν «εποικοδομητική», σύμφωνα με μη κατονομαζόμενες πηγές του site Axios και του δικτύου CNBC. Η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά και δεν διαψεύσθηκε, από τους ενδιαφερόμενους.

Το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο απαξιώνει την ιδέα της υποτιθέμενης «ουδετερότητας», σύμφωνα με την Evelyn Douek, ερευνήτρια της Νομικής σχολής του Harvard

Οπως και άλλοι ειδικοί, αναρωτιέται για την ικανότητα του νεόκοπου «Ανωτάτου Συμβουλίου» της Facebook να παρέμβει.

«Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν το Συμβούλιο να ασχοληθεί με σημαντικά θέματα που συνδέονται με το on line περιεχόμενο», έγραψε στο Twitter το Συμβούλιο Εποπτείας του δικτύου, που συγκροτήθηκε στις αρχές του μήνα.

Κανονικά έχει τον τελευταίο λόγο για την διατήρηση ή όχι επίμαχου περιεχομένου, υπό συνθήκες ανεξαρτησίας.

Η Facebook επηρεάζεται άμεσα από την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Twitter.

Ο Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα που αποτελεί επίθεση κατά θεμελιώδους νόμου του αμερικανικού Ιντερνετ, της Παραγράφου 230, που προσφέρει στις ψηφιακές πλατφόρμες ασυλία κατά οποιασδήποτε δικαστικής δίωξης από τρίτους που συνδέεται με το περιεχόμενο. Και τους δίνει την ελευθερία να επεμβαίνουν κατά την κρίση τους για να αμβλύνουν τις ακραίες αναρτήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ