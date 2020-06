Οι TikTokers θέλουν να σώσουν τον Μπάρον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο

Ο Μπάρον Τραμπ έγινε το θέμα μιας νέας τάσης στο TikTok. Οι χρήστες δημιουργούν βίντεο για να σώσουν, όπως λένε, τον Μπάρον και το hashtag #saveBarron έχει συγκεντρώσει πάνω από 48 εκατομμύρια views.

Η σατιρική αφήγηση έχει οδηγήσει στη δημιουργία αμέτρητων αστείων βίντεο στο TikTok, που υποστηρίζουν ότι ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ δεν συμφωνεί με την πολιτική του πατέρα του, είναι δυστυχισμένος στον Λευκό Οίκο και πρέπει να σωθεί αμέσως.

Η υποστήριξη προς τον 14χρονο Μπάρον Τραμπ προέκυψε, επειδή πολλοί πιστεύουν ότι ένας λογαριασμός Roblox που έχει διαρρεύσει ανήκει σε αυτόν, αν και δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι είναι το δικό του προφίλ στην πλατφόρμα για video games.

Στα βίντεο ο Μπάρον Τραμπ φαίνεται λυπημένος και υποστηρίζεται ότι του αρέσουν η K-pop και τα anime.

So you mean Barron trump plays Roblox, likes anime and K-pop, Had a Yt channel where he would upload Minecraft videos. SAVE HIM PLS HE AIN'T DO NOTHING BAD༎ຶ‿༎ຶ #savebarron2020 #savebarron pic.twitter.com/Wi4Lr0o1bF