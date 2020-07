Φάουτσι: Συστήνω προστατευτικά γυαλιά για τον κορωνοϊό

H προστασία των ματιών ίσως γίνει σύσταση κάποια στιγμή για να μπει ακόμη ένα εμπόδιο στην εξάπλωση της Covid-19, σημειώνει ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Αντονι Φάουτσι.

Οπως μεταδίδει το MarketWatch, ερωτηθείς από το ABC News για το θέμα, εξήγησε ότι ο νέος κορωνοϊός που προκαλεί την Covid-19 μολύνει βλεννογόνες επιφάνειες – ή τμήματα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ματιών, της μύτης και του στόματος, τα οποία εκκρίνοντας βλέννα προσπαθούν να σταματήσουν το παθογόνο και τη βρωμιά από τον εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα. Οπότε, η «τέλεια προστασία» των βλεννογόνων επιφανειών περιλαμβάνει την κάλυψη όλων αυτών, είπε ο Δρ Φάουτσι.

Dr. Anthony Fauci to @DrJAshton: "If you have goggles or an eye shield, you should use it. It's not universally recommended, but if you really want to be complete, you should probably use it if you can." https://t.co/SJPZn8fN6F pic.twitter.com/Ml87aBuclI