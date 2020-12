Ασθένεια-μυστήριο γεμίζει το νοσοκομείο σε πόλη της Ινδίας

Μια μυστηριώδης ασθένεια που έκανε την εμφάνισή της στην Ινδία έχει οδηγήσει 227 ανθρώπους στο νοσοκομείο και ήδη ένας εκ των νοσούντων πέθανε. Οι ασθενείς στην πόλη Ελουρού στο κρατίδιο Άντρα Πραντές παρουσίασαν μια σειρά από συμπτώματα που περιλαμβάνουν σπασμούς, τσούξιμο στα μάτια, εμετούς, ενώ άλλοι έχαναν τις αισθήσεις τους.

Η νέα ασθένεια εμφανίστηκε την ώρα που η Ινδία συνεχίζει το τον μεγάλο αγώνα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, καταγράφοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων παγκοσμίως. Η επαρχία της Άντρα Πραντές είναι μία από τις χειρότερα πληττόμενες της χώρας: με περίπου 800.000 καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού, έχει τον τρίτο υψηλότερο αριθμό στη χώρα.

Ωστόσο, η Covid-19 δεν φαίνεται να είναι η αιτία πίσω από τις νοσηλείες του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, όλοι οι ασθενείς βρέθηκαν αρνητικοί στον κορωνοϊό. «Οι άνθρωποι που ασθένησαν, ιδιαίτερα τα παιδιά, άρχισαν ξαφνικά να κάνουν εμετό, αφού παραπονέθηκαν ότι έκαιγαν τα μάτια τους. Κάποιοι από αυτούς λιποθύμησαν ή υπέστησαν κρίσεις», ανέφερε ο υπουργός.

