Για τεχνολογίες 4IR το 10% των πατεντών παγκοσμίως το 2018

Οι καινοτομίες στις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αυξήθηκαν σημαντικά παγκοσμίως, και στο διάστημα από το 2010 έως το 2018, οι παγκόσμιες αιτήσεις ευρεσιτεχνίας για τέτοιου είδους τεχνολογίες - που αφορούν τα «έξυπνα» συνδεδεμένα αντικείμενα και εκτείνονται από το Internet των Πραγμάτων, τα big data, το 5G και την Τεχνητή Νοημοσύνη- αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό σχεδόν 20%, πέντε φορές ταχύτερα από τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό για όλους τους τεχνολογικούς κλάδους.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (EPO), σε νέα έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα με τίτλο «Patents and the Fourth Industrial Revolution – the global technology trends enabling the data-driven economy», εξετάσει όλες τις «οικογένειες» διεθνών ευρεσιτεχνιών (IPFs) που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4IR) παγκοσμίως, από το 2000 μέχρι το 2018. Κάθε μία από αυτές αντιπροσωπεύει μια εφεύρεση υψηλής αξίας για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ευρεσιτεχνίας σε δυο ή περισσότερα γραφεία ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως. Η έκθεση αποκαλύπτει πως μόνο το 2018 υποβλήθηκαν σχεδόν 40.000 IPFs για τέτοιου είδους τεχνολογίες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 10% ολόκληρης της δραστηριότητας ευρεσιτεχνιών παγκοσμίως τη χρονιά εκείνη.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της EPO, Antonio Campinos, «τα πλέγματα έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών, το ταχύτερο ασύρματο internet, τα big data και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν την παγκόσμια οικονομία και έχουν βαθύτατη επίπτωση σε διάφορους τομείς, από τη μεταποίηση μέχρι την υγεία και τις μεταφορές».

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο μια επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά μια τεράστια στροφή προς μια οικονομία που καθοδηγείται απόλυτα από τα data. Ενώ η Ευρώπη δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο άλλες περιοχές, ωστόσο η δύναμή μας βρίσκεται στη διαφοροποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας μας, στις ισχυρές επιδόσεις ορισμένων μικρότερων χωρών μας με τα υψηλά επίπεδα εξειδίκευσής τους, αλλά και σε ορισμένα καινοτόμα περιφερειακά clusters».

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το EPO, σε ότι αφορά τους τομείς της τεχνολογίας, η έκθεση αποκαλύπτει πως η καινοτομία έχει αυξηθεί εντονότερα στους τομείς της συνδεσιμότητας και της διαχείρισης δεδομένων. Οι πατέντες που αφορούν τη συνδεσιμότητα εμφάνισαν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 26,7% από το 2010 και είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους τομείς τεχνολογίας 4IR που αναλύθηκαν. Αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του 5G, που θα στηρίξει την τεράστια χρήση τεχνολογιών 4IR. Οι πατέντες που αφορούν στη διαχείριση δεδομένων εμφάνισαν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 22,5% από το 2010.

Ηγέτης οι ΗΠΑ, χάνει έδαφος η Ευρώπη



Σύμφωνα με το EPO, εξετάζοντας τη γεωγραφική προέλευση των καινοτομιών 4IR, η έκθεση επιβεβαιώνει πως οι ΗΠΑ παραμένουν παγκόσμιος ηγέτης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο όλων των εφευρέσεων από το 2000 μέχρι το 2018, ενώ η Ευρώπη και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν από ένα πέμπτο έκαστη.

Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν το προβάδισμά τους στον τομέα της ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως από το 2010, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18,5%, έναντι 15,5% της Ευρώπης και 15,8% της Ιαπωνίας αντίστοιχα το ίδιο διάστημα. Πολύ μεγάλος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της καινοτομίας στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, που από το 2010 έως το 2018 διαμορφώθηκε στο 39,3% και στο 25,2% αντίστοιχα. Και οι δυο χώρες ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά επίπεδα στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Γερμανία μόνο παρήγαγε το 29% όλων των πατεντών 4IR που δημιουργήθηκαν από ευρωπαϊκές εταιρείες και εφευρέτες από το 2000 έως το 2018, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου (14,3%) και της Γαλλίας (12,5%). Εν τούτοις, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης καινοτομιών 4IR στις τρεις αυτές χώρες από το 2010 μέχρι το 2018 ήταν σημαντικά χαμηλότερη του παγκόσμιου μέσου όρου (19,7%).