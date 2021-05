Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Παρίσι για την Εργατική Πρωτομαγιά

Χιλιάδες ανθρώπων έλαβαν μέρος στις σημερινές παραδοσιακές διαδηλώσεις για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς σε όλη τη Γαλλία, παρά τους περιορισμούς κατά της εξάπλωσης της Covid-19, απαιτώντας κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, αλλά και εκφράζοντας την αντίθεσή τους, στα σχέδια της κυβέρνησης για την αλλαγή των παροχών ανεργίας.

Περίπου 300 πορείες διοργανώθηκαν στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις συμπεριλαμβανομένης, της Λιόν, της Νάντης, της Λιλ και της Τουλούζης.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, τα μέλη των εργατικών ενώσεων και συνδικάτων διαδήλωσαν μαζί με τα «Κίτρινα Γιλέκα», το κίνημα διαμαρτυρίας που προκάλεσε μία σειρά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων πριν από τρία χρόνια, αλλά και από εργαζόμενους στους τομείς που δέχθηκαν σκληρό πλήγμα από τους περιορισμούς της πανδημίας, όπως, ο τομέας του πολιτισμού.

VIDEO: The first clashes break out in the Saint-Ambroise district of Paris, barely an hour after the May Day parade set off from the Place de la République pic.twitter.com/Ong0Ktybbu