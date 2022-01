ΗΠΑ: Πτώση 3,8% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Δεκέμβριο

Οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 3,8% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) την Πέμπτη.

Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις βούτηξαν 6,9% σε σχέση με τον τον Δεκέμβριο του 2020.

«Οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών επιβραδύνθηκαν προς το τέλος του 2021, καθώς η μειωμένη προσφορά πρόσφερε στους καταναλωτές πολύ λίγες επιλογές», δήλωσε ο Λώρενες Γιουν, επικεφαλής οικονομολόγος του NAR.

U.S. Pending Home Sales Plunge Much More Than Expected In December https://t.co/VKiE1rK4Gz pic.twitter.com/PHCkFkOQHx