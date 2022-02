ΙΕΑ: Οι πραγματικές εκπομπές μεθανίου ξεπερνούν τα επίσημα στοιχεία κατά 70%

Οι εκπομπές μεθανίου που προέρχονται από τον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα είναι κατά 70% υψηλότερες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται επισήμως, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), ενώ ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή τους προσδιορίζεται ο τομέας του άνθρακα.

Στην έκθεση Global Methane Tracker 2022, η υπηρεσία με έδρα το Παρίσι σημειώνει ότι ο κόσμος πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες επιτήρησης και τη γενικότερη δράση του προκειμένου να ενισχυθούν οι πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό των εκπομπών του αερίου.

Η συμβολή της βιομηχανίας άνθρακα στο πρόβλημα ξεπέρασε για πρώτη φορά τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, αγγίζοντας τα 42 εκατομμύρια τόνους (Mt). Ακολουθούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με 41 Mt και 39 Mt αντίστοιχα.

Στην έκθεση της ΙΕΑ, που παρέχει τις πρώτες συνολικές εκτιμήσεις εκπομπών για κάθε χώρα, φάνηκαν κάποιες πιθανές ενδείξεις προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος.

"Οι εκπομπές μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα αυξήθηκαν κατά λίγο λιγότερο από 5% πέρυσι", σημειώνει η IEA, "γεγονός που δείχνει ότι κάποιες προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών μπορεί ήδη να αποδίδουν".

Περισσότερες από 100 χώρες συσπειρώθηκαν στην προσπάθεια υπό τις ΗΠΑ και την ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου κατά 30% από τα επίπεδα του 2020, κατά τη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα COP25 στη Γλασκώβη της Σκωτίας πέρυσι.

