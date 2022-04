Απειλή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την Μπούτσα

Έρευνα για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου από την πλευρά της Ρωσίας διενεργούν οι ουκρανικές αρχές, μετά την εύρεση εκατοντάδων πτωμάτων -ορισμένα από τα οποία ήταν δεμένα και είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση- σε πόλεις κοντά στο Κίεβο, μετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων προκειμένου να επικεντρώσουν σε άλλα σημεία της χώρας την επίθεσή τους, μεταδίδει το Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Ουκρανία είπε πως 50 από τα περίπου 300 πτώματα που βρέθηκαν μετά την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Μπούτσα βορειοδυτικά του Κιέβου, ήταν θύματα έκνομων φόνων που διέπραξαν Ρώσοι στρατιώτες. Το Reuters πάντως δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει την αναφορά.

Σημειώνεται πως εικόνες από δορυφόρο έδειξαν ένα χαντάκι μήκους 14 μέτρων στον εξωτερικό χώρο εκκλησίας όπου βρέθηκε μαζικός τάφος.

Η Ουκρανία λέει πως βρήκε 410 πτώματα σε πόλεις κοντά στο Κίεβο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή τέλεση εγκλημάτων πολέμου, και ζήτησε τη διενέργεια έρευνας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ζελένσκι: Είναι κτήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ πως μπορεί να έρθουν στο φως κι άλλες «φρικαλεότητες», να αποκαλυφθούν «ακόμη περισσότεροι θάνατοι και εγκλήματα» στις περιοχές της χώρας του υπό ρωσικό έλεγχο.

«Διότι αυτή είναι φύση του ρωσικού στρατού που εισέβαλε στη χώρα μας. Είναι κτήνη που δεν ξέρουν άλλο τρόπο να δρουν», υποστήριξε σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του. Πρόσθεσε πως θέλει κάθε μητέρα ρώσου στρατιώτη να δει τα πτώματα των αμάχων στην Μπούτσα και αλλού.

«Τι έκαναν; Γιατί τους σκότωσαν; Τι έκανε ένας άμαχος που απλά οδηγούσε το ποδήλατό του;»

«Γιατί άμαχοι σε μια ειρηνική ουκρανική πόλη βασανίστηκαν μέχρι θανάτου; Γιατί στραγγάλισαν γυναίκες αφού τους έβγαλαν τραβώντας τους από τα αυτιά τα σκουλαρίκια; Πώς μπόρεσαν να βιάζουν γυναίκες και να τις σκοτώνουν μπροστά στα παιδιά τους; Να περιγελούν τα θύματά τους ακόμα και μετά τον θάνατό τους; Γιατί πάτησαν πτώματα με άρματα μάχης; Τι έκανε η Μπούτσα στη Ρωσία σας;».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα όφειλαν να επισκεφθούν την Μπούτσα για να δουν πού οδήγησε αυτή που χαρακτήρισε αποτυχημένη πολιτική τους έναντι της Ρωσίας. «Προσκαλώ την κυρία Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί να επισκεφθούν την Μπούτσα για να δουν πού οδήγησε η πολιτική των παραχωρήσεων επί 14 χρόνια».

Οι εικόνες από την Μπούτσα προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, με πολιτικούς ηγέτες ανά τον κόσμο να καταδικάζουν τη Μόσχα και να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής σκληρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά τις αναφορές για εκτελέσεις άοπλων πολιτών σε ουκρανικές πόλεις από Ρώσους στρατιώτες.

«Προβοκάτσια» λέει η Ρωσία

Η Ρωσία από την πλευρά της υποστηρίζει πως τα «φερόμενα εγκλήματα» των στρατιωτών της στην Μπούτσα είναι στην πραγματικότητα «προβοκάτσια» και πως κανένας κάτοικος της περιοχής δεν επλήγη.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα έγραψε στο Telegram πως στόχος «ο στόχος ενός ακόμα εγκλήματος που τελέστηκε από το καθεστώς του Κιέβου είναι να διαταράξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες και να κλιμακώσει τη βία», ενώ επισήμανε ως η Ρωσία ζήτησε να συγκληθεί εκτάκτως αύριο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί η «κλιμάκωση της βίας» εκ μέρους του Κιέβου.

Ο δε πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, Ανατόλι Αντόνοφ, απαντώντας σε ερώτηση του Newsweek είπε πως δεν αναφέρθηκε καμία απώλεια πολίτη στην Μπούτσα όταν αυτή ελέγχονταν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, όμως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αγνόησαν τον βομβαρδισμό της πόλης από τον ουκρανικό στρατό, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Νέες κυρώσεις

Περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία βρίσκονται καθ' οδόν, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, δηλώνοντας ταυτόχρονα σοκαρισμένος από «τις εικόνες θηριωδιών που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην απελευθερωμένη περιοχή του Κιέβου Μπούκα».

«Η Ε.Ε. βοηθά την Ουκρανία και τις ΜΚΟ στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για δίωξη στα διεθνή δικαστήρια» προσέθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Για «ανείπωτες φρικαλεότητες» στις περιοχές της Ουκρανίας από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής, κάνει λόγο σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Συγκλονισμένη από τις αναφορές για τις ανείπωτες φρικαλεότητες σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται. Απαιτείται επειγόντως ανεξάρτητη έρευνα. Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν», έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

H υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ανέφερε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για «τα εγκλήματα πολέμου» που διέπραξε στην πόλη Μπούτσα, υπό τη μορφή της επιβολής πιο αυστηρών κυρώσεων, που θα αποδοκιμάζουν την «απρόκλητη βία» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. «Οι εικόνες από την Μπούτσα είναι απαράδεκτες. Η απρόκλητη βία του Πούτιν εξαφανίζει αθώες οικογένειες και δεν έχει όρια» έγραψε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, η Αναλένα Μπέρμποκ.

Eν τω μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σε συνέντευξη στο CNN, ότι οι εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούτσα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων «είναι μια γροθιά στο στομάχι».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα του τι συμβαίνει κάθε μέρα όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» τόνισε σύμφωνα με το ΑFP ο κ. Μπλίνκεν.

Our latest report from Hostomel and Bucha, towns NW of Kyiv, after the Russians left. Shot and edited by @leedurant prod @producerkathy pic.twitter.com/QbZdGj03hD — Jeremy Bowen (@BowenBBC) April 3, 2022

Συνεχίζονται οι μάχες

Εν τω μεταξύ, σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, πόλη που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Υπάρχουν επίσης δημοσιογραφικές πληροφορίες για εκρήξεις στην πόλη Τερνόπιλ (δυτικά). Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για τις εκρήξεις στις δύο πόλεις. Είναι αδύνατον οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη της Οδησσού, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία, μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για την επίθεση μέχρι στιγμής.

Αποσύρονται οι Ρώσοι από την Σούμι

Στην πόλη Σούμι, τοπικός αξιωματούχος ανέφερε πως τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται. Είναι πολύ νωρίς για να κριθεί εάν η περιοχή απελευθερώθηκε, ανέφερε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Σούμι, κατά το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μεγάλος αριθμός Ρώσων στρατιωτικών εντοπίστηκε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκαν επιθέσεις εναντίον αμάχων. Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρθηκαν από το Κίεβο και την Τσερνίχιβ προς τη Ρωσία, και πλέον στην περιοχή είναι ορατά πολλά κατεστραμμένα άρματα μάχης και άλλος εξοπλισμός, πάντα κατά τον κ. Ζιβίτσκι.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Εξάλλου, η πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας έχει καταστραφεί κατά το 70% εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις του δήμαρχου της, του Βλαντισλάβ Ατροσένκο. «Οι συνέπειες είναι φοβερές, όπως και στην Μπούτσα και στο Χάρκοβο και μάλλον και στη Μαριούπολη», είπε ο κ. Ατροσένκο σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Μέρος των δηλώσεών του αναδημοσίευσε η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Ο δήμαρχος είπε πως τον ανησυχεί πολύ το ότι δεν υπάρχει θέρμανση και η οικονομία της πόλης του έχει παραλύσει, σχεδόν εξίσου με τις αεροπορικές επιδρομές.

Στην Τσερνίχιβ βρίσκονται αρκετές μεσαιωνικές εκκλησίες και μοναστήρια. Η ουκρανική κυβέρνηση επιδίωκε το κέντρο της πόλης να ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πριν από τον πόλεμο, η πόλη είχε πληθυσμό 285.000 κατοίκων.

Πηγή: Reuters, TASS, ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa, Bloomberg