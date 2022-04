Λυγίζει το διεθνές εμπόριο στην πίεση της ουκρανικής κρίσης

Το διεθνές εμπόριο μειώθηκε κατά 2,8% μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έπληξε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, σύμφωνα με το Kiel Institute of the World Economy, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο δείκτης εμπορίου του Κιέλου, ο οποίος παρακολουθεί την κυκλοφορία σε 500 λιμάνια παγκοσμίως, δείχνει ότι οι εισαγωγές στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 9,7% τον Μάρτιο, ενώ οι ρωσικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5%.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το ευρωπαϊκό εμπόριο επλήγη από την κρίση της Ουκρανίας, με τις εισαγωγές της ΕΕ να μειώνονται κατά 3,4% και τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 5,6% τον περασμένο μήνα.

Οι ΗΠΑ σημείωσαν πτώση 3,4% στις εξαγωγές, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν μόνο κατά 0,6%.

Η Κίνα, ωστόσο, φαίνεται ελάχιστα επηρεασμένη, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 0,9% και τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά 0,9%.

Update #KielTradeIndicator: Trade data of almost all economies & global trade overall with negative signs (m-o-m, price/seasonally adjusted). "Real distortions from #war & sanctions + high uncertainty set back March trade noticeably," says @VincentStamer https://t.co/NDWsrr1MaY