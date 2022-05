Ετοιμες να διαγράψουν $100 δισ. οι μετοχές των social media

Οι μετοχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται να χάσουν περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, μετά την προειδοποίηση για τα κέρδη της Snap Inc. Επιδεινώνονται τα προβλήματα για τον κλάδο, που είναι ήδη αντιμέτωπος με επιβράδυνση της αύξησης χρηστών και με τους φόβους για αύξηση των επιτοκίων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, oι μετοχές του Snap σημειώνουν ημερήσια βουτιά-ρεκόρ, κατά 29% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall. Εάν αυτή η κίνηση συνεχιστεί, η εταιρεία θα χάσει κεφαλαιοποίηση 11,4 δισ. δολαρίων.

Εάν αυτές οι απώλειες προστεθούν στην πτώση των άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Meta Platforms Inc., της ιδιοκτήτριας της Google, Alphabet Inc., Twitter Inc. και Pinterest Inc., οι τεχνολογικοί γίγαντες ενδέχεται να χάσουν 104 δισ. δολάρια.

Στο κόκκινο είναι τα futures της Wall, με τον Dow στο -0,8%, τον S&P 500 στο -1,2% και τον Nasdaq στο -1,8%.