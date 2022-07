Δεδομένα ενός δισεκατομμυρίου Κινέζων ισχυρίζονται ότι έκλεψαν χάκερ!

Αγνωστοι χάκερ ισχυρίστηκαν ότι έκλεψαν δεδομένα έως και ενός δισεκατομμυρίου Κινέζων κατοίκων μετά την παραβίαση της βάσης δεδομένων της αστυνομίας της Σαγκάης, κάτι που οι ειδικοί του κλάδου αποκαλούν τη μεγαλύτερη παραβίαση της κυβερνοασφάλειας στην ιστορία της χώρας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το άτομο ή η ομάδα που έκανε την επίθεση προσφέρθηκε να πουλήσει περισσότερα από 23 terabytes κλεμμένων δεδομένων από τη βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, εθνικών ταυτοτήτων, αριθμών τηλεφώνου και πληροφοριών ποινικών υποθέσεων, σύμφωνα με μια ανώνυμη ανάρτηση σε διαδικτυακό φόρουμ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο την τελευταία εβδομάδα. Ο άγνωστος χάκερ ζητούσε 10 bitcoin, αξίας περίπου 200.000 δολαρίων.

Οι αρχές της Σαγκάης δεν έχουν απαντήσει δημόσια στη φερόμενη επίθεση. Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας της πόλης και της Διοίκησης Κυβερνοχώρου της Κίνας, η εποπτική αρχή του Διαδικτύου της χώρας, δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Our threat intelligence detected 1 billion resident records for sell in the dark web, including name, address, national id, mobile, police and medical records from one asian country. Likely due to a bug in an Elastic Search deployment by a gov agency. This has impact on ...