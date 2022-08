Ο Μασκ προκαλεί τον CEO του Twitter σε debate για τα fake accounts

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε το Σάββατο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Twitter, Parag Agrawal, σε μια δημόσια συζήτηση σχετικά με το ποσοστό των fake λογαριασμών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αφήστε τον να αποδείξει στο κοινό ότι το Twitter έχει <5% καθημερινούς χρήστες που είναι ψευδείς ή spam», είπε ο Μασκ σε ένα tweet.

Ξεκίνησε επίσης μια δημοσκόπηση ρωτώντας τους χρήστες εάν λιγότερο από το 5% των καθημερινών χρηστών του Twitter είναι ψεύτικοι/spam.

Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam