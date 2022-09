Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Η παγίδα της σύγχρονης δουλείας

Η σύγχρονη δουλεία αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια -κυρίως εξαιτίας της πανδημίας-, με περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εξαναγκαστεί σε εργασία ή σε γάμο τον περασμένο χρόνο, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), δίνοντας στη δημοσιότητα την έκθεσή της για τη σύγχρονη δουλεία.

Κρίσεις όπως η πανδημία της Covid-19, ένοπλες συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή έχουν διαταράξει άνευ προηγουμένου την εργασία και την εκπαίδευση, επιτείνοντας την ακραία φτώχεια και την αναγκαστική μετανάστευση, σύμφωνα με την έκθεση.

Σε σχέση με τα τελευταία στοιχεία που αφορούσαν το έτος 2016, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας έχει αυξηθεί κατά περίπου 9, 3 εκατομμύρια.

Από τα 50 εκατομμύρια σύγχρονους σκλάβους περίπου τα 27,6 εκατομμύρια είναι άνθρωποι που εξαναγκάστηκαν σε εργασία το 2021 -εκ των οποίων πάνω από 3,3 εκατομμύρια είναι παιδιά- και 22 εκατομμύρια είναι γυναίκες που υποχρεώθηκαν να παντρευτούν χωρίς τη θέλησή τους.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν σε γάμο και σχεδόν τέσσερις στους πέντε ανθρώπους βρίσκονται σε καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την έκθεση. Συνολικά, εκπροσωπούν το 54% των περιπτώσεων της σύγχρονης δουλείας.

Η Οργάνωση διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που εξαναγκάστηκαν σε εργασία προέρχονταν από χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος ή υψηλού εισοδήματος, με εκείνους που είναι πιθανό να πλήττονται έως και τρεις φορές περισσότερο να είναι οι μετανάστες εργάτες.

Η έκθεση επικαλείται το παράδειγμα του Κατάρ, το οποίο έχει δεχτεί ευρείες καταγγελίες για παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με τους μετανάστες που εργάζονται εκεί ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που ξεκινάει τον Νοέμβριο.

Αλλά από τότε που η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας άνοιξε γραφείο στην πρωτεύουσα Ντόχα, τον Απρίλιο του 2018, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες εργάτες στη χώρα, ακόμη και αν παραμένουν τα προβλήματα ως προς την επιβολή της νέας νομοθεσίας για τα εργασιακά, επισημαίνεται στην έκθεση.

