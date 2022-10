Βρετανία: Στα κάγκελα οι κατασκευαστικές εταιρείες, «φρενάρουν» οι παραγγελίες

Ο δείκτης Construction Purchasing Managers' Index, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στον κλάδο των κατασκευών, αυξήθηκε στο 52,3 τον Σεπτέμβριο έναντι 49,2 τον Αύγουστο για τη Βρετανία, δείχνοντας επιστροφή στην ανάπτυξη, καθώς τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα αμβλύνθηκαν.

Ωστόσο, οι επιχειρηματίες του κλάδου εμφανίζονται περισσότερο απαισίοδοξοι, καθώς οι νέες παραγγελίες σταμάτησαν, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Εκπρόσωποι των εταιρειών δήλωσαν ότι οι πελάτες αργούσαν ή ήταν διστακτικοί να υπογράψουν νέα έργα λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, περιορισμένου budget αλλά και της γενικευμένης ανησυχίας γύρω από τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

