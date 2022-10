Δεύτερο μήνα υποχώρησαν οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία

Για δεύτερο μήνα υποχώρησαν οι τιμές κατοικιών τον Σεπτέμβριο στη Βρετανία σε μηνιαία βάση, με τα αυξημένα επιτόκια να αναμένεται να ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις, σύμφωνα με την Halifax.

Οπως μεταδίδει το Reuters, οι τιμές κατοικιών κινήθηκαν αρνητικά κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσια βάση ήταν 9,9% υψηλότερες, καταγράφοντας την πιο χαμηλή άνοδο από τον Ιανουάριο.

«Η προοπτική να συνεχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια εν μέσω πιέσεων κόστους διαβίωσης, συν την επίπτωση του υψηλού στεγαστικού κόστους δανεισμού, αναμένεται να ασκήσει πιο σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές κατοικιών τους επόμενους μήνες», σημείωσε η Kim Kinnaird, στέλεχος της Halifax.

According to @HalifaxBank AVG house prices decreased by -0.1% to £293,835 in September. With annual growth falling, from its long run in double digits, to 9.9% from +11.4% in Aug, could the UK property market road for growth be approaching a dead end? pic.twitter.com/23pQBLZXxa