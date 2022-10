Μασκ σε υπαλλήλους του Twitter: Δεν θα κόψω το 75% των θέσεων εργασίας

Ο Ελον Μασκ είπε στους υπαλλήλους του Twitter την Τετάρτη ότι δεν σκοπεύει να μειώσει το 75% του προσωπικού όταν αναλάβει την εταιρεία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ, του οποίου η συμφωνία 44 δισ. δολαρίων για την απόκτηση του Twitter πρόκειται να κλείσει την Παρασκευή, διέψευσε τις πληροφορίες που είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε μια ομιλία σε υπαλλήλους στο γραφείο της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με πηγές που αρνήθηκαν να κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Ο δισεκατομμυριούχος εξακολουθεί να αναμένεται να περικόψει το προσωπικό στο πλαίσιο της εξαγοράς, προκαλώντας ανησυχία στους εργαζόμενους. Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Μασκ δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό του να μπαίνει στα γραφεία του Twitter, κρατώντας έναν νιπτήρα. Άλλαξε επίσης την περιγραφή του προφίλ του στο Twitter σε «Chief Twit».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7