Fast track εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ για να μην έρθει ρήξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι συμφώνησε να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αποφευχθεί ένας διατλαντικός εμπορικός πόλεμος, σηματοδοτώντας μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση μόλις λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ΕΕ ότι εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ και καθυστερεί τις συνομιλίες.

«Υπάρχει πλέον νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε τη Δευτέρα η Πάουλα Πίνιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ. «Συμφώνησαν και οι δύο να επισπεύσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και να διατηρήσουν στενή επαφή.»

Μετά την κλήση, ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για την επιβολή δασμών 50% στην ΕΕ για περισσότερο από έναν μήνα, μεταφέροντας την ημερομηνία έως τις 9 Ιουλίου για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συνομιλίες. «Είχαμε μια πολύ ευχάριστη συνομιλία και συμφώνησα να μεταθέσω την προθεσμία», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής, οι συνομιλίες έχουν αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων, χωρίς να υπάρχει σαφής οδός προς μια συμβιβαστική λύση. Οι Ευρωπαίοι παραπονιούνται ότι δεν είναι σαφές τι ζητούν οι ΗΠΑ ή ποιος εκπροσωπεί πραγματικά τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ ότι στοχοποιεί άδικα αμερικανικές εταιρείες με αγωγές και κανονισμούς.

Πηγή: Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμενόταν να μιλήσει τη Δευτέρα με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Οι πρεσβευτές της ΕΕ είχαν επίσης προγραμματίσει έκτακτη συνάντηση τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις με την Επιτροπή.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των ευρωπαϊκών και αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών ενισχύονται, ενώ θετικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές. Το δολάριο παρουσιάζει διακυμάνσεις αφού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η απειλή του Τραμπ για δασμούς 50% θα χτυπήσει το εμπόριο αγαθών ΗΠΑ-ΕΕ αξίας 321 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειώνοντας το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ κατά σχεδόν 0,6% και αυξάνοντας τις τιμές κατά περισσότερο από 0,3%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Economics.

