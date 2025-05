Τρίτη φορά που διαλύεται το Starship της SpaceX

Ο πύραυλος Starship της SpaceX υπέστη διαρροή, έχασε τον έλεγχο στο Διάστημα και διαλύθηκε καθώς έπεφτε πίσω στη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης την Τρίτη - το τρίτο διαδοχικό χτύπημα για την εταιρεία του Έλον Μασκ.

Το εκτοξευτικό σύστημα, που αποτελείται από το ανώτερο τμήμα Starship και τον ενισχυτή Super Heavy, εκτοξεύτηκε από την εξέδρα της εταιρείας στο Νότιο Τέξας γύρω στις 6:36 μ.μ. τοπική ώρα. Καθώς ο πύραυλος σηκωνόταν, περίπου 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν ζωντανά στο X.

Λίγα λεπτά μετά την πτήση, ο επαναχρησιμοποιούμενος ενισχυτής Super Heavy διαχωρίστηκε από το ανώτερο τμήμα Starship και άναψε τις μηχανές του. Όμως, καθώς προσπαθούσε να μπει στη σωστή θέση και έπεφτε ξανά στη Γη, παρουσίασε προφανές πρόβλημα και εξερράγη, όπως ανέφεραν οι σχολιαστές της SpaceX, προσθέτοντας ότι έτσι κι αλλιώς αναμενόταν να κάνει σκληρή προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού.

Starship made it to the scheduled ship engine cutoff, so big improvement over last flight! Also, no significant loss of heat shield tiles during ascent.



Leaks caused loss of main tank pressure during the coast and re-entry phase. Lot of good data to review.



