Τρίτο μήνα ανεβάζει την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ+

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου για τρίτο συνεχόμενο μήνα, παρά τις επιφυλάξεις σημαντικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, επιμένοντας σε μια ιστορική αλλαγή πολιτικής που έχει ρίξει τις τιμές του αργού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να προσθέσουν 411.000 βαρέλια την ημέρα στην αγορά τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η αύξηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχες αυξήσεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή πολιτικής από την προστασία των τιμών στην ενεργή πτώση τους.

«Ο ΟΠΕΚ+ δεν ψιθυρίζει πια», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy A/S, που είχε εργαστεί προηγουμένως στη γραμματεία του ΟΠΕΚ. «Ο Μάιος είχε υπονοούμενα, ο Ιούνιος είχε καθαρές κουβέντες και ο Ιούλιος ήρθε με μεγάφωνο.»

Price Pressure

OPEC+ has driven down oil prices with super-sized supply hikes