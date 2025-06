Σε χαμηλό 2ετίας καταρρέουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο στον κρατικό προϋπολογισμό συρρικνώθηκαν τον περασμένο μήνα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023, καθώς οι τιμές του αργού μειώθηκαν.

Οι φόροι που σχετίζονται με το πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 32% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, στα 430,4 δισεκατομμύρια ρούβλια (4,8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου), σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg που βασίζονται σε στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Τα συνδυασμένα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανήλθαν σε 512,7 δισεκατομμύρια ρούβλια, μειωμένα περισσότερο από 35%.

Οι τιμές του αργού έχουν μειωθεί καθώς η πολιτική δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία, ενώ ο ΟΠΕΚ+ επιταχύνει την αναβίωση της παραγωγής του σε μια αγορά που ήταν ήδη καλά εφοδιασμένη. Η αύξηση της παραγωγής του καρτέλ, η οποία κατευθύνεται σε μεγάλο βαθμό από τη Σαουδική Αραβία, προκάλεσε τη διαφωνία μιας παράταξης με επικεφαλής τη Ρωσία σε συνεδρίαση το Σαββατοκύριακο.

Russia's Oil-Tax Revenues Lower crude prices have eroded tax proceeds from the industry

Source: Source: Finance Ministry

Note: Oil revenue is calculated by including extraction tax on gas condensate, profit-based tax and subsidies to refiners

Πολεμική ανάπτυξη, ασφυξία στην υπόλοιπη οικονομία

Το ρήγμα στη διττή οικονομία της Ρωσίας γίνεται όλο και μεγαλύτερο, καθώς οι επιχειρήσεις που συνδέονται με την εισβολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία ευημερούν και οι υπόλοιπες αγωνίζονται για πόρους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι μαζικές δαπάνες για τον πόλεμο έχουν αφήσει την ανάπτυξη να περιορίζεται όλο και περισσότερο στο στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, με την ανισορροπία στην οικονομία να υπογραμμίζει πως το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά ενδεχομένως θα χρειαστεί χρόνια για να επιστρέψει στην κανονικότητα, ακόμη και αν σταματήσουν οι μάχες.

«Παραμένει μόνο μια στενή ομάδα κορυφαίων βιομηχανιών με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης -όλες σχετίζονται με τις κυβερνητικές παραγγελίες και την άμυνα», δήλωσε η Sofya Donets, επικεφαλής οικονομολόγος της T-Investments. Είναι δύσκολο να βρει κανείς άλλους κλάδους που να είναι σε θετικό πρόσημο, είπε η ίδια.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση από τότε που η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 21% τον Οκτώβριο για να περιορίσει τον πληθωρισμό που τρέχει με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον στόχο του 4%.

Με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν την επιβράδυνση της τοπικής ζήτησης, τις χαμηλότερες τιμές για τις εξαγωγές και το πρόσθετο κόστος που προκαλείται από τις κυρώσεις, οι φορείς καθορισμού των επιτοκίων πιέζονται να μειώσουν το κόστος δανεισμού κατά τη συνεδρίασή τους την Παρασκευή.

Η παραγωγή των περισσότερων μεταποιητικών βιομηχανιών συρρικνώθηκε τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Most Civilian Industries in Russia See Production Decline in 2025

Source: Federal Statistics Service

Note: Data for January-April 2025