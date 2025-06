Ιράν: Αλμα 44% στις εξαγωγές πετρελαίου μετά την επίθεση του Ισραήλ

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν έχουν εκτοξευθεί αφότου δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ την Παρασκευή, σύμφωνα με εταιρεία που ειδικεύεται στην παρακολούθηση πλοίων.

Η Ισλαμική Δημοκρατία εξήγαγε κατά μέσο όρο 2,33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του TankerTrackers.com.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, πρόκειται για αύξηση 44% σε σύγκριση με την ετήσια μέτρηση έως τις 12 Ιουνίου. Η μερίδα του λέοντος αυτού του πετρελαίου προέρχεται από το νησί Kharg, όπου βρίσκεται ένα σύμπλεγμα δεξαμενών αποθήκευσης που αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το Ιράν.

Η επίθεση του Τελ Αβίβ οδήγησε σε άνοδο τις τιμές του αργού και τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων, καθώς οι traders και οι επενδυτές στοιχημάτισαν στην αναστάτωση των ροών πετρελαίου και των φορτίων από την κορυφαία πετρελαιοπαραγωγό περιοχή του κόσμου.

Η εικόνα από το Kharg είναι ένα ακόμη σημάδι ότι - προς το παρόν - υπήρξαν περιορισμένες περικοπές, με τις κινήσεις των πλοίων μέσω του ναυτιλιακού στενού του Ορμούζ να αντέχουν επίσης.

«Για μένα, φαίνεται πολύ σαφές τι κάνουν», δήλωσε ο συνιδρυτής της TankerTrackers, Samir Madani, σχετικά με την προσέγγιση του Ιράν. «Προσπαθούν να βγάλουν όσα περισσότερα βαρέλια μπορούν, αλλά με την ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα».

Iran's Crude Exports

Crude shipments remain well above average after Israel's attacks