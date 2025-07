Οι αγορές δεν περιμένουν νέα μείωση επιτοκίων από ΕΚΤ φέτος

Ενισχύονται οι προσδοκίες που θέλουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρεί τα επιτόκια στο 2% μέχρι το τέλος του έτους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες για νέα πτώση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με τα swap να υποδηλώνουν πιθανότητα μικρότερη του 50% για μια τέτοια κίνηση. Μια μείωση είχε πλήρως τιμολογηθεί ακόμη και στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Η ΕΚΤ έχει προχωρήσει σε μειώσεις δύο ποσοστιαίων μονάδων από τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ωστόσο, η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι έχουν περιθώριο να διακόψουν τον κύκλο μειώσεων.

Η τελευταία τάση στους επενδυτές έρχεται μετά την αύξηση των δεικτών πληθωρισμού στη Γαλλία και σε ορισμένες γερμανικές ομοσπονδιακές πολιτείες και μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

