Μείωσε τα επιτόκια στο 4% η Bank of England

Διχασμένη η κεντρική τράπεζα, οδηγήθηκε σε δεύτερη ψηφοφορία για τα επιτόκια για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μεγάλες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, «σήμα» για τέλος στις μειώσεις.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 14:14

Η κεντρική τράπεζα της Βρετανίας μείωσε τα επιτόκια την Πέμπτη αλλά τέσσερις από τους εννέα συμμετέχοντες πρότειναν διατήρηση στα ίδια επίπεδα λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό. 

Η δυσκολία στην επίτευξη συμφωνίας αποτυπώθηκε στο ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Bank of England έπρεπε να κάνει δυο ψηφοφορίες για τα επιτόκια για πρώτη φορά στην ιστορία της

Με την Επιτροπή διαχασμένη για το πώς θα αντιδράσει στην πρόβλεψη της BoE ότι ο πληθωρισμός σύντομα θα κινηθεί σε διπλάσια επίπεδα από το στόχο του 2%, πέντε μέλη στήριξαν τη μείωση επιτοκίου στο 4% από 4,25%.

Η απόφαση επιτεύχθηκε μετά από μια πρώτη ψηφοφορία που έληξε με ισοβαθμία 4-4 και ένα ακόμη μέλος να προτείνει μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα

Η BoE επανέλαβε το guidance για "σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση" σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, αλλά πρόσθεσε μια γραμμή στο μήνυμά της για τις προοπτικές, υποδηλώνοντας ότι οι μειώσεις επιτοκίων ίσως πλησιάζουν στο τέλος τους.   

«Η περιοριστική επίδραση της νομισματικής πολιτικής έχει υποχωρήσει, καθώς έχουν μειωθεί τα επιτόκια», ανέφερε, χωρίς να δηλώνει άμεσα ότι η πολιτική είναι ακόμη περιοριστική. 

