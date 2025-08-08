#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χαμάς: Έγκλημα πολέμου το ισραηλινό σχέδιο για κατάληψη της Γάζας

Το σχέδιο ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 13:59

Το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Παράλληλα και την αντίθεση του ως προς την απόφαση αυτή έχει εκφράσει τόσο ο ΟΗΕ όσο και άλλες χώρες όπως η Τουρκία και η Ιορδανία.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χθες το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τις έντονες διαφωνίες της ηγεσίας του ισραηλινού στρατού και την διεθνή κατακραυγή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

