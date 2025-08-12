«Γραμμή» να μην χρησιμοποιούνται τσιπ της Nvidia έδωσε το Πεκίνο

Η Κίνα προέτρεψε τις εγχώριες εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση των επεξεργαστών H20 της Nvidia Corp., ιδιαίτερα για σκοπούς που σχετίζονται με την κυβέρνηση, περιπλέκοντας τις προσπάθειες του αμερικανικού ομίλου να ανακτήσει δισεκατομμύρια από χαμένα έσοδα στην Κίνα, καθώς και την άνευ προηγουμένου προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μετατρέψει αυτές τις πωλήσεις σε οικονομικό όφελος για τον αμερικανικό κρατικό προϋπολογισμό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κινεζικές αρχές έχουν αποστείλει ειδοποιήσεις σε διάφορες εταιρείες, αποθαρρύνοντας τη χρήση των λιγότερο προηγμένων ημιαγωγών, δήλωσαν στο Bloomberg πρόσωπα με γνώση του θέματος, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Οι οδηγίες ήταν ιδιαίτερα αυστηρές όσον αφορά τη χρήση των H20 για οποιαδήποτε κυβερνητική ή εθνικής ασφάλειας εργασία, είτε από κρατικές επιχειρήσεις, είτε από ιδιωτικές εταιρείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πέρα από τη Nvidia, η συνολική αυτή ώθηση του Πεκίνου επηρεάζει και την AMD σύμφωνα με έναν από τους πληροφοριοδότες, αν και δεν είναι σαφές αν κάποια επιστολή ανέφερε συγκεκριμένα το τσιπ MI308.

Και οι δύο εταιρείες εξασφάλισαν πρόσφατα την έγκριση της Ουάσιγκτον για την επανέναρξη πωλήσεων χαμηλότερης κατηγορίας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, υπό τον αμφιλεγόμενο και νομικά αμφισβητήσιμο όρο ότι θα δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των σχετικών εσόδων.

Τώρα, η Nvidia και η AMD αντιμετωπίζουν την πρόκληση ότι οι Κινέζοι πελάτες τους βρίσκονται υπό την πίεση του Πεκίνου να μην πραγματοποιήσουν αυτές τις αγορές.

Ορισμένες από τις επιστολές του Πεκίνου προς εταιρείες περιλάμβαναν μια σειρά ερωτήσεων, σύμφωνα με μία από τις πηγές, όπως για ποιο λόγο αγοράζουν τσιπ Nvidia H20 αντί για εγχώριες εναλλακτικές λύσεις. Οι ειδοποιήσεις συμπίπτουν με δημοσιεύματα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης που αμφισβητούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επεξεργαστών H20. Οι Κινέζοι ρυθμιστές έχουν θέσει αυτές τις ανησυχίες απευθείας στη Nvidia, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα τσιπ της περιέχουν τέτοιες ευπάθειες.

Προς το παρόν, οι πιο αυστηρές οδηγίες της Κίνας για τα τσιπ περιορίζονται σε ευαίσθητες εφαρμογές, κατάσταση που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο το Πεκίνο περιόρισε τα οχήματα της Tesla και τα iPhone της Apple. Η κυβέρνηση της Κίνας είχε, επίσης, κάποια στιγμή, απαγορεύσει τη χρήση τσιπ της Micron Technology σε κρίσιμες υποδομές.

Ωστόσο, είναι πιθανό το Πεκίνο να επεκτείνει τις πιο αυστηρές οδηγίες του για τη Nvidia και την AMD σε ευρύτερα πλαίσια, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση των συζητήσεων, το οποίο ανέφερε ότι αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Η AMD αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Nvidia δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «το H20 δεν είναι στρατιωτικό προϊόν ούτε προορίζεται για κυβερνητικές υποδομές». Η Κίνα διαθέτει επαρκή αποθέματα εγχώριων τσιπ, πρόσθεσε η Nvidia, και «δεν θα βασιστεί και ποτέ δεν έχει βασιστεί σε αμερικανικά τσιπ για κυβερνητικές λειτουργίες».