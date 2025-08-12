Ρίχνει τον πήχη για την Αλάσκα ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τις προσδοκίες για την επικείμενη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «συνάντηση διερεύνησης» και λέγοντας ότι θα συζητήσει με Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες μετά το τετ-α-τετ.

«Θα του πω, “Πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις”», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Προαναγγέλλοντας τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου με τον Πούτιν στην Αλάσκα — την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη σε αμερικανικό έδαφος εδώ και σχεδόν μία δεκαετία — ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν είναι «δική μου δουλειά να κάνω τη συμφωνία».

«Θα πάω να δω τις παραμέτρους», συνέχισε. «Μπορεί να φύγω και να πω, “καλή τύχη” και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορεί να πω ότι αυτό δεν πρόκειται να λυθεί».

Υπογράμμισε ότι δεν σχεδιάζει να προσκαλέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο, λέγοντας ότι το επόμενο βήμα μετά τη συνάντηση της Αλάσκας θα είναι να συναντηθούν απευθείας ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε ότι θα μεσολαβούσε σε αυτή τη συνομιλία, εάν ήταν απαραίτητο.

Η προσπάθεια του Τραμπ να συγκρατήσει τις προσδοκίες για τη σύνοδο έρχεται μετά την απόρριψη από τον Ζελένσκι του αιτήματος του Πούτιν για παραχώρηση εδαφών που η Μόσχα δεν ελέγχει, ως προϋπόθεση για εκεχειρία, με τον Ουκρανό ηγέτη να επικαλείται το Σύνταγμα. Ο Τραμπ τη Δευτέρα επέκρινε αυτή την αιτιολογία, προσθέτοντας ότι τον «ενόχλησε λίγο».

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για τον τερματισμό του πολέμου του Κρεμλίνου εναντίον του γείτονά του, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της πιέζουν για παύση των εχθροπραξιών στη σημερινή γραμμή του μετώπου ως πρώτο βήμα πριν από συνομιλίες για μια πιο μόνιμη διευθέτηση.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν το 2014, ως προϋπόθεση για να ξεκλειδώσει μια εκεχειρία και να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι αναμένει να συζητήσει τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Ο πρόεδρος είπε ότι αναμένει είτε να τους παρουσιάσει το περίγραμμα μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών, είτε να τους πει ότι δεν πιστεύει πως μπορεί να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε εποικοδομητικές συνομιλίες και, μετά από αυτή τη συνάντηση, αμέσως, ίσως καθώς πετάω φεύγοντας, ίσως καθώς βγαίνω από την αίθουσα, θα καλώ τους Ευρωπαίους ηγέτες», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να υπάρξουν «κάποιες αλλαγές» στα εδάφη. «Θα αλλάξουμε τις γραμμές, τις γραμμές του μετώπου. Η Ρωσία έχει καταλάβει μεγάλο τμήμα της Ουκρανίας. Έχουν καταλάβει κάποια πολύ προνομιακά εδάφη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά τα εδάφη για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η προοπτική ο Τραμπ και ο Πούτιν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ανταλλάσσει γη με ειρήνη έχει ανησυχήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποχωρήσει υπερβολικά και θα αφήσει την Ουκρανία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα ή θα επιφορτίσει τους συμμάχους με την επιτήρηση μιας αβέβαιης εκεχειρίας.

Ο Ζελένσκι, μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, θα έχει τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς αύριο Τετάρτη, πριν από τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

Σε κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι ηγέτες της ΕΕ επεσήμαναν ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να «σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας», προσθέτοντας ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας.

Η κοινή δήλωση, που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη πλην της Ουγγαρίας, σημειώνει ότι η Ένωση και τα επιμέρους κράτη μέλη «είναι έτοιμα να συμβάλουν περαιτέρω σε εγγυήσεις ασφαλείας, βάσει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων τους».

Η δήλωση σημείωνε επίσης το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέξει τη δική της πορεία, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της ΕΕ στην προσπάθεια του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.