Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ευρωπαϊων και Ζελένσκι με Τραμπ

Οι ηγέτες της Ευρώπης και της Ουκρανίας θα συνομιλήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δυο 24ωρα πριν το ραντεβού του αμερικανού προέδρου με τον Βλ. Πούτιν.

Ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Πούτιν για συνομιλίες στην Αλάσκα την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι αυτές οι συνομιλίες θα χρησιμεύσουν ως μια «διερευνητική» συνάντηση στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Ο Τραμπ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ–Ρωσίας από το 2021, αλλάζοντας αιφνιδιαστικά πορεία μετά από εβδομάδες εκφρασμένης δυσαρέσκειας προς τον Πούτιν για την αντίδρασή του στην ειρηνευτική πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είπε ότι ο απεσταλμένος του σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» σε συνομιλίες στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να λήξει ο πόλεμος. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ήδη καταλάβει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Η απρόβλεπτη έκβαση της συνόδου κορυφής έχει ενισχύσει τους ευρωπαϊκούς φόβους ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας και ακόμη και να πιέσουν την Ουκρανία να δεχθεί μια δυσμενή συμφωνία.

«Εστιάζουμε τώρα στο να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί – διατηρώντας επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους και παραμένοντας συντονισμένοι και ενωμένοι στην ευρωπαϊκή πλευρά. Υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος μέχρι την Παρασκευή», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος από την ανατολική Ευρώπη.

Η κυβέρνηση Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες χθες για σημαντική πρόοδο προς μια κατάπαυση του πυρός, χαρακτηρίζοντας τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα «άσκηση ακρόασης».

Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ηγετών της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης. Θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία ελπίζει ότι η συνάντηση θα λειτουργήσει — έστω και εν μέρει — ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι αποφεύγουν να προκαλέσουν την οργή του Τραμπ, έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι καλωσορίζουν τις ειρηνευτικές του προσπάθειες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Μισή ντουζίνα ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι βλέπουν κίνδυνο να συναφθεί μια συμφωνία που θα είναι δυσμενής για την Ευρώπη και την ασφάλεια της Ουκρανίας. Είπαν ότι η ευρωπαϊκή ενότητα θα είναι κρίσιμη σε μια τέτοια περίπτωση.

Μετά την τηλεδιάσκεψη ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος JD Vance αναμένεται να μιλήσουν με ευρωπαίους ηγέτες σε ξεχωριστή διαδικτυακή συνάντηση, σύμφωνα με τον Γερμανό εκπρόσωπο. Θα ακολουθήσει διαδικτυακή επικοινωνία της «συμμαχίας των προθύμων», μιας ομάδας χωρών που εργάζονται σε σχέδια στήριξης της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι το 69% των Ουκρανών επιθυμεί μια διαπραγματευμένη λήξη του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν ειρήνη με οποιοδήποτε τίμημα, αν αυτό συνεπάγεται συντριπτικές παραχωρήσεις.

Πριν από τις συνομιλίες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν αδύνατο για το Κίεβο να δεχθεί μια συμφωνία που θα απαιτούσε την απόσυρση των στρατευμάτων του από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, μεγάλο μέρος της οποίας κατέχεται ήδη από τη Ρωσία.

Μια τέτοια υποχώρηση, είπε χθες σε δημοσιογράφους, θα στερούσε από την Ουκρανία ένα τεράστιο αμυντικό δίκτυο στην περιοχή, διευκολύνοντας τη Ρωσία να εξαπολύσει στο μέλλον μια νέα επίθεση βαθύτερα στην Ουκρανία.

Τα εδαφικά ζητήματα, πρόσθεσε, μπορούν να συζητηθούν μόνο αφού έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και η Ουκρανία έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν πρόσφατα εντείνει την πίεση στο πεδίο της μάχης, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τις πόλεις Ποκρόβσκ και Κοστιαντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία.