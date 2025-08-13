Από ρεκόρ σε... ρεκόρ τα μεγάλα χρηματιστήρια

Μεγάλες αγορές σε όλο τον πλανήτη κινούνται σε νέα ρεκόρ με τον βασικό δείκτη της Ιαπωνίας να ακολουθεί τη Wall Street σε νέα ιστορικά υψηλά, μετά από τα σταθερά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ώθησαν τους επενδυτές να εκτιμήσουν αυξημένες πιθανότητες ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Ο βασικός δείκτης Topix της Ιαπωνίας έκλεισε με άνοδο 0,8% σε ιστορικό υψηλό, ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν έκλεισε λίγο κάτω από νέο υψηλό και ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,1%. Ο Stoxx Europe 600 ανεβαίνει κατά 0,4% και ο FTSE 100 κατά 0,3% στο πρώτο στάδιο των συναλλαγών.

Τα κέρδη ακολούθησαν τα στοιχεία της Τρίτης που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Ιούλιο, παρά τις εκτιμήσεις ότι οι εκτεταμένοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα τον οδηγούσαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι επενδυτές ανέφεραν ότι η απρόσμενα ήπια ανάγνωση αφαιρεί το τελευταίο εμπόδιο για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να τιμολογούν πιθανότητα 96% για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, γράφουν οι Financial Times.

Οι μετοχές ανέκαμψαν από την αναστάτωση που συγκλόνισε τις αγορές στις αρχές Απριλίου, όταν ο Τραμπ ξεκίνησε τον εμπορικό πόλεμο, καθώς οι φόβοι για άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία έχουν υποχωρήσει. Η επέκταση για 90 ημέρες της εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας στο εμπόριο έχει επίσης ενισχύσει τη ψυχολογία των επενδυτών.

Η ανάκαμψη στις ΗΠΑ, όπου ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 1,1% και ο Nasdaq Composite με 1,4% υψηλότερα την Τρίτη, τροφοδοτήθηκε από τις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Το κύμα χρημάτων που εισέρχεται στην αγορά απλώς επισκιάζει κάθε αρνητικό συναίσθημα, ειδικά για το boom της AI», δήλωσε ο Wee Khoon Chong, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στη BNY. «Φυσικά οι δασμοί έχουν σημασία, αλλά η εισροή χρημάτων έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν είναι τόσο μεγάλη σε κλίμακα».

Ο δείκτης S&P 500 έχει ανέβει 29% από το χαμηλό του μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης» στις 8 Απριλίου. Στην Ασία, οι δείκτες Taiex της Ταϊβάν και Kospi της Νότιας Κορέας έχουν αυξηθεί κατά 40% την ίδια περίοδο, ενώ ο Topix της Ιαπωνίας έχει ενισχυθεί κατά 35%.

Τα σημερινά κέρδη στην Ασία υποστηρίχθηκαν εν μέρει από τις προσδοκίες για συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ για εξαγωγές ημιαγωγών από την περιοχή, σύμφωνα με τον Jason Lui, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών και παραγώγων στην Ασία-Ειρηνικό της BNP Paribas.

Οι ασιατικές αγορές φαίνεται να επωφελούνται και από την πτώση του δολαρίου.