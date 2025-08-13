Παράθυρο για επέκταση του «φόρου εξαγωγών» άφησε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να επεκτείνει και σε άλλους κλάδους τη χωρίς προηγούμενο συμφωνία που σύναψε με τις Nvidia και AMD η οποία προβλέπει να εισπράττει το κράτος το 15% των εσόδων από τις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα.

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και σε άλλους κλάδους με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Bloomberg TV την Τετάρτη. «Προς το παρόν θεωρώ ότι είναι κάτι μοναδικό, αλλά τώρα που έχουμε το μοντέλο και τη δοκιμή beta, γιατί να μην το επεκτείνουμε;»

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nvidia θα μοιράζεται τα έσοδα από τις πωλήσεις των τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα πράττει το ίδιο για τα ημιαγωγά της σειράς MI308.

Ο Μπέσεντ έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι «διαπραγματεύτηκε μια μικρή συμφωνία» — όπως αποκάλυψαν πρώτοι οι η Financial Times — για να λαμβάνουν οι ΗΠΑ ποσοστό από τα έσοδα των δύο εταιρειών στην Κίνα.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε τις ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τις πωλήσεις των H20, επιμένοντας ότι η άδεια πώλησης των προϊόντων αυτών στην Κίνα θα καταστήσει τη Nvidia «δείκτη αναφοράς για την κινεζική τεχνολογία», ενώ παράλληλα θα αυξήσει τα έσοδα του αμερικανικού κράτους.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις για την αποπληρωμή του χρέους.