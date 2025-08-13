#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παράθυρο για επέκταση του «φόρου εξαγωγών» άφησε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Ανοικτός να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους το πρωτοφανές μοντέλο που εφαρμόστηκε για τις εξαγωγές Nvidia και AMD στην Κίνα, ο Σκοτ Μπέσεντ. Στην εξόφληση χρέους τα έσοδα.

Παράθυρο για επέκταση του «φόρου εξαγωγών» άφησε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 16:25

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να επεκτείνει και σε άλλους κλάδους τη χωρίς προηγούμενο συμφωνία που σύναψε με τις Nvidia και AMD η οποία προβλέπει να εισπράττει το κράτος το 15% των εσόδων από τις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και σε άλλους κλάδους με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Bloomberg TV την Τετάρτη. «Προς το παρόν θεωρώ ότι είναι κάτι μοναδικό, αλλά τώρα που έχουμε το μοντέλο και τη δοκιμή beta, γιατί να μην το επεκτείνουμε

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nvidia θα μοιράζεται τα έσοδα από τις πωλήσεις των τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα πράττει το ίδιο για τα ημιαγωγά της σειράς MI308.

Ο Μπέσεντ έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι «διαπραγματεύτηκε μια μικρή συμφωνία» — όπως αποκάλυψαν πρώτοι οι η Financial Times — για να λαμβάνουν οι ΗΠΑ ποσοστό από τα έσοδα των δύο εταιρειών στην Κίνα.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε τις ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τις πωλήσεις των H20, επιμένοντας ότι η άδεια πώλησης των προϊόντων αυτών στην Κίνα θα καταστήσει τη Nvidia «δείκτη αναφοράς για την κινεζική τεχνολογία», ενώ παράλληλα θα αυξήσει τα έσοδα του αμερικανικού κράτους.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις για την αποπληρωμή του χρέους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Mπέσεντ: Τα επιτόκια της Fed θα έπρεπε να είναι 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα

Φουντώνουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Γυρίζουν την πλάτη οι ΗΠΑ σε κινεζικές επενδύσεις στη χώρα

ΗΠΑ: Αλμα 19% στο δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο