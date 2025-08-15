Τα κρίσιμα διακυβεύματα στο ραντεβού Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδίωξε να ενισχύσει τη σχέση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ πριν από το κρίσιμο ραντεβού σήμερα το βράδυ, επαινώντας τις προσπάθειες του Αμερικανού ηγέτη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και υποσχόμενος οικονομική συνεργασία, καθώς και μια νέα συνθήκη ελέγχου των όπλων.

Η «επίθεση γοητείας» του Πούτιν, πριν πατήσει αμερικανικό έδαφος για την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, στόχευε να υποβαθμίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιχειρώντας αναζωογόνηση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, γράφει το Bloomberg

Ο Πούτιν υπογράμμισε ζητήματα που ενδιαφέρουν τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει τον εαυτό του ως «αρχι-διαπραγματευτή» ο οποίος θέλει να αναγνωριστεί ως «ειρηνοποιός», ακόμη κι αν ο Αμερικανός πρόεδρος μετρίασε τις προσδοκίες ότι η σύνοδος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του για ταχεία λήξη του πολέμου της Ρωσίας.

Ο Πούτιν επαίνεσε τις ΗΠΑ για τις «αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες» τους να σταματήσουν τις μάχες στην Ουκρανία, σε συνάντηση στο Κρεμλίνο την Πέμπτη με ανώτερους αξιωματούχους. Πρόσθεσε δε ότι είναι πρόθυμος να ξεκινήσει την εργασία για μια νέα συνθήκη ελέγχου των όπλων, λέγοντας ότι μια συμφωνία για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων μπορεί «να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας και στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά».

Ο Πούτιν προσπάθησε να πιέσει τον Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τα όπλα, αλλά είχε μικρή επιτυχία. Παρόλο που η Ρωσία είναι ανοιχτή από πέρυσι στην επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, αξιωματούχοι δήλωσαν τον Ιούνιο ότι η επιδείνωση των σχέσεων είχε μειώσει τις πιθανότητες για μια νέα συμφωνία που θα αντικαταστήσει την τελευταία αντίστοιχη συνθήκη με τις ΗΠΑ, η οποία λήγει στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει προσπαθήσει να μετριάσει τις ελπίδες για σημαντική πρόοδο, εν μέρει λόγω της αρνητικής εμπειρίας από μια συνάντηση με τον Πούτιν κατά την πρώτη του θητεία, που θεωρήθηκε αμήχανη στιγμή για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε εκείνη τη συνάντηση, ο Τραμπ, πλάι στον Πούτιν, φάνηκε να πιστεύει τους ισχυρισμούς του Ρώσου ηγέτη ότι η Μόσχα δεν επεδίωξε να παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές του 2016 — σχόλια που προκάλεσαν δικομματική οργή στην Ουάσιγκτον.

Αυτή η εικόνα βαραίνει στη φετινή σύνοδο. Και η ανακοίνωση των συνομιλιών — χωρίς τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι — ανησύχησε τους συμμάχους του Κιέβου. Οι χώρες αυτές εξέφρασαν φόβους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος — ο οποίος έχει πει ότι μια τελική συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών — μπορεί να συμφωνήσει μονομερώς σε όρους ειρήνης που θα προτείνει ο Πούτιν, οι οποίοι θα έβλαπταν την Ουκρανία και θα υπονόμευαν την ασφάλεια της ηπείρου.

Ο Τραμπ έχει ενοχληθεί τις τελευταίες ημέρες από τις υποδείξεις ότι ο Πούτιν μπορεί να έχει το πλεονέκτημα στις συνομιλίες της Παρασκευής.

«Αν έπαιρνα δωρεάν τη Μόσχα και το Λένινγκραντ, ως μέρος της συμφωνίας με τη Ρωσία, τα Fake News θα έλεγαν ότι έκανα κακή συμφωνία!» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Δεύτερη Συνάντηση

Όλη την εβδομάδα, ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να μετριάσουν τις προσδοκίες, με τον πρόεδρο να περιγράφει τη σύνοδο ως μια «διερευνητική» συνάντηση.

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη στην εκπομπή Brian Kilmeade Show, ο Τραμπ είπε ότι βλέπει «25% πιθανότητες» η επικείμενη κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πούτιν να «μην είναι επιτυχής» και τόνισε ξανά ότι τη θεωρεί προάγγελο μιας δεύτερης, πιο σημαντικής συνάντησης.

«Η δεύτερη συνάντηση θα είναι πολύ, πολύ σημαντική, γιατί εκεί θα γίνει η συμφωνία. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ‘μοιρασιά’, αλλά ξέρετε, ως έναν βαθμό», είπε. Αργότερα, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες συμμαχικές χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη δεύτερη συνάντηση και ότι αυτή θα μπορούσε να γίνει στην Αλάσκα.

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν, τον Πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα. Και ίσως φέρουμε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες, ίσως όχι», είπε ο Τραμπ.

«Το μόνο που θέλω είναι να στρώσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση», πρόσθεσε. «Θα ήθελα να γίνει πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα μετά από αυτή τη συνάντηση, ιδανικά στην Αλάσκα, όπου απλά θα μείνουμε, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για τις συνομιλίες, προειδοποιώντας όμως ότι πρόκειται μόνο για ένα πρώτο βήμα. «Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θα κάνει ειρήνη. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα κάνει ειρήνη. Θα δούμε αν μπορούν να τα βρουν, και αν μπορούν, θα είναι υπέροχο», είπε.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι στόχος της συνόδου είναι «να διαπιστώσουμε πολύ γρήγορα και νωρίς αν είναι δυνατή μια ειρήνη ή όχι».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την πετύχουμε, αλλά τελικά θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν», είπε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στον Πούτιν, επιμένοντας ότι είναι έτοιμος να επιβάλει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον, διαβεβαίωσε συμμάχους σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη ότι δεν θα διαπραγματευτεί ανταλλαγές εδαφών στη σύνοδο και ότι θα πιέσει τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.