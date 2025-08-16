Τραμπ μετά την Αλάσκα: Από τον Ζελένσκι εξαρτάται η συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν με «10» στα 10 και υπογράμμισε την «πολύ καλή πρόοδο» στο δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά είπε «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News αμέσως μετά τις επαφές.

«Μπορώ να σας πω, η συνάντηση ήταν μια πολύ θερμή συνάντηση», είπε ο Πρόεδρος Τραμπ στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι. «Ξέρετε, είναι ένας δυνατός άνθρωπος, σκληρός όσο δεν πάει σε όλα αυτά, αλλά η συνάντηση ήταν μια πολύ θερμή συνάντηση μεταξύ δύο πολύ σημαντικών χωρών, και είναι πολύ καλό όταν τα πάνε καλά. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε μια συμφωνία. Τώρα κοιτάξτε, η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτήν».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλάσκα το απόγευμα της Παρασκευής με την ελπίδα να εργαστούν ειρηνικά προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε, τα περισσότερα θα έλεγα», είπε ο Τραμπ στις δημόσιες δηλώσεις του μετά τη συνάντηση. «Υπήρχαν δύο-τρία μεγάλα σημεία στα οποία δεν έχουμε φτάσει ακόμη, αλλά σημειώσαμε κάποια πρόοδο. Άρα, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία.»

Ο Τραμπ είπε στο «Hannity» ότι οι δύο ηγέτες «μίλησαν πολύ ειλικρινά» και ότι πιστεύει πως ο Πούτιν «θέλει να δει τη συμφωνία να ολοκληρώνεται».

Τα επόμενα βήματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες περιλαμβάνουν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλων ηγετών του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είπε στο «Hannity» ότι θα συμβουλεύσει τον Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία».

«Αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πολεμική μηχανή, και πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν μου αρέσει να το λέω. Πάντα λέω, αν είμαι πολύ κοντά, λέω 50-50 γιατί μπορούν να συμβούν τόσα πολλά. Αλλά νομίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θα ήθελε να λύσει το πρόβλημα, και ήταν ένα πρόβλημα που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Αυτός ήταν ένας πόλεμος. Όλες αυτές οι οικογένειες έχουν χάσει κάποιον, και έχω ένα βιβλίο με χιλιάδες ανθρώπους. Μου το παρουσίασαν σήμερα. Χιλιάδες άνθρωποι, κρατούμενοι, που θα αποφυλακιστούν.»

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είναι πρόθυμος να παραστεί σε μια ειρηνευτική συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. «Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να το ολοκληρώσει, και θα έλεγα επίσης ότι τα ευρωπαϊκά έθνη πρέπει να εμπλακούν λίγο, αλλά εναπόκειται στον Πρόεδρο Ζελένσκι … και αν θέλουν, θα είμαι σε εκείνη την επόμενη συνάντηση,» είπε.

«Θα οργανώσουν τώρα μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Πούτιν και εμένα, υποθέτω. Ξέρετε, δεν το ζήτησα … αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι θα γίνει και έχουμε αρκετά καλές πιθανότητες να γίνει.»