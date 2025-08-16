Οι πρώτες αντιδράσεις στην Ευρώπη για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το dpa αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη των συνομιλιών και οι συνεργάτες του βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους. Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί να ενημερώσει άμεσα τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνει η ενημέρωση.

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Αλάσκας πάντως ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Ο Πούτιν πήρε το κόκκινο χαλί του με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως το φοβόμασταν, δεν θα υπάρξει εκεχειρία ούτε ειρήνη. Καμία πραγματική πρόοδος - σαφώς 1-0 για τον Πούτιν - όχι νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοήτευση», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γερμανός διπλωμάτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Peter Szijjarto, σε ανάρτησή του στο X, έγραψε: «Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής όσο υπάρχει διάλογος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο υψηλότερο επίπεδο. Αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο προέδρους για την πραγματοποίηση αυτής της συνόδου κορυφής. Σήμερα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά: ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επιλυθεί στο πεδίο της μάχης, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και διατήρησης ανοιχτών διπλωματικών διαύλων.

Η Ουγγαρία υποστηρίζει αυτή τη θέση εδώ και 3,5 χρόνια, σε αντίθεση με τις Βρυξέλλες και τους φιλοπολεμικούς Ευρωπαίους πολιτικούς».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Espen Barth Eide δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας επανέλαβε γνωστά επιχειρήματα, όπως η έμφαση στις λεγόμενες «βασικές αιτίες» του πολέμου, που είναι ο κωδικός για την αιτιολόγηση της Ρωσίας για την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία. Η άποψή μας είναι σαφής: είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία, και μάλιστα να την αυξήσουμε, για να δώσουμε ξεκάθαρο σήμα στη Ρωσία πως πρέπει να πληρώσει το τίμημα.

Πρέπει να ακούσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες της Ουκρανίας. Γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να χωρίσει την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με όλους τους συμμάχους μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποφύγουμε αυτό. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς ότι αυτό είναι ένα σαφές κίνητρο για τον Πρόεδρο Πούτιν...

Δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποιο αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει πολύ λίγες συγκεκριμένες πληροφορίες και δεν βλέπουμε καμία κίνηση στη ρωσική θέση».

Η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Jana Cernochova σχολίασε πως «η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφερε καμία θεμελιώδη πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσε πως ο Πούτιν δεν αναζητά την ειρήνη, αλλά μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διασπείρει την προπαγάνδα του. Προσπαθεί να παρατείνει τη σύρραξη προκειμένου να πετύχει το μέγιστο των στόχων του σε όρους ρωσικής επέκτασης. Ασχέτως των ανθρώπινων απωλειών και της καταστροφής των ουκρανικών πόλεων.

Η συνάντηση ήταν ωστόσο σημαντική, μεταξύ άλλων, επειδή αποκαλύπτει τα πραγματικά κίνητρα και τη νοοτροπία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Για εμάς, συνάγεται ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η συνοχή της Δύσης και να συνεχιστεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία, ώστε οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη να μην βασίζεται μόνο στις ρωσικές προτάσεις. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντά μας.»

