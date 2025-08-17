Τριμελή με Ζελένσκι-Πούτιν-Τραμπ ως την Παρασκευή επιδιώκει ο Λευκός Οίκος

Οι όροι για την ειρήνη που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ περιλάμβαναν την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές περιοχές της και το βλέμμα τώρα στρέφεται στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. Είπε επίσης σε Ευρωπαίους ηγέτες, σε τηλεφωνική επικοινωνία μετά τη σύνοδο κορυφής, ότι θέλει να κανονίσει μια τριμερή σύνοδο με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι το συντομότερο, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios. Ωστόσο, με βάση τους όρους του Πούτιν, μια μεγάλη πρόοδος φαίνεται απίθανη.

Ο Τραμπ προσκάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη να παραστούν στη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ ενημέρωσαν τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θέσεις του Πούτιν το βράδυ, κατά την πτήση τους πίσω στην Ουάσιγκτον.

Επεσήμαναν ότι ο Πούτιν απαίτησε η Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες η Ρωσία έχει διεκδικήσεις (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που μαζί συνιστούν το Ντομπάς), και να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια). Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν όλο το Λουχάνσκ, αλλά μόνο τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ.

Ο Πούτιν παρουσίασε την πρόθεση του να σταματήσει να προελαύνει στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ, είπε μία από τις πηγές που ενημερώθηκαν.

Μια ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση πως ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τις μικρές λωρίδες γης των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Αυτή η πρόταση απαιτεί να περάσει σημαντικά περισσότερη επικράτεια από τον ουκρανικό στον ρωσικό έλεγχο παρά το αντίστροφο — κάτι που η Μόσχα μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, δεδομένου ότι έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά που η Ουκρανία σχεδόν σίγουρα θα απορρίψει.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα τμήματα της Ουκρανίας που θα κερδίσει βάσει μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με την πηγή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση επιτυχημένη και είπε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν στα περισσότερα ζητήματα, αν και ο τελευταίος φαίνεται να επέμεινε στους περισσότερους από τους μαξιμαλιστικούς όρους του.

Ο Πούτιν είπε ότι ήταν διατεθειμένος να συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανέφερε η πηγή. Αλλά ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους πιθανούς εγγυητές, αφήνοντας πιθανώς να εννοηθεί ότι θα αντιτασσόταν σε μια δύναμη ασφαλείας που θα αποτελείτο από στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύμων» που θα στηρίξει την Ουκρανία για να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία ενθαρρύνθηκε από το γεγονός ότι ο Τραμπ υποστήριξε την ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στην κλήση μετά τη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο, ο οποίος είπε ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε λεπτομερώς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτό δεν θα είναι αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά η Ουκρανία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν με κάποιον τρόπο. Ο αξιωματούχος είπε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους άλλους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ότι θέλει να πραγματοποιήσει μια τριμερή σύνοδο «γρήγορα», ακόμη και στις 22 Αυγούστου, είπαν δύο πηγές στο Axios. Ο Πούτιν δεν έχει δεσμευτεί δημόσια για μια τέτοια συνάντηση.