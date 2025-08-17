Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δήλωση αυτή γίνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

Η αοριστία της ανακοίνωσης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και ερωτηματικά σχετικά με το τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ με την «πρόοδο».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε επικρίνει τις λεγόμενες «ψευδείς ειδήσεις» για παραποίηση της αλήθειας, λέγοντας ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» στην Αλάσκα.

«Είναι απίστευτο το πώς τα Fake News διαστρεβλώνουν βίαια την ΑΛΗΘΕΙΑ σε ό,τι αφορά εμένα. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν ειλικρινώς για εμένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα για τον ηλίθιο Πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί!!!» έγραψε συγκεκριμένα στο Truth Social.

Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι Τραμπ και Πούτιν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παροχή «ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας» προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες θα χαρακτήριζα ως καθοριστικές», δήλωσε ο Γουίτκοφ στον Τζέικ Τάπερ στην εκπομπή «State of the Union», περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως μια προστασία τύπου «Άρθρο 5» κατά μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής.

Παράλληλα, στις πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ρωσία έχει κάνει «κάποιες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε ουκρανικές περιοχές. Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης να «νομοθετήσει» η Ρωσία ότι δεν θα εισβάλει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσον αφορά και τις πέντε αυτές περιοχές», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN, αναφερόμενος προφανώς στο Ντόνετσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα, τη Ζαπορίζια και την Κριμαία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν παρουσίασε τις απαιτήσεις του για «ανταλλαγές εδαφών» με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν πώς μετέφερε ο Τραμπ τη συνάντηση στους Ευρωπαίους ομολόγους του αργότερα.

Ο Πούτιν είπε ότι, σε αντάλλαγμα, θα ήταν διατεθειμένος να «παγώσει» τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στο υπόλοιπο της Ουκρανίας — στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια — και να συμφωνήσει να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, δεν υποχώρησε από την απαίτηση να εξαλειφθούν αυτά που η Ρωσία αποκαλεί «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία — κωδικοποιημένη φράση που αναφέρεται στη μείωση του μεγέθους του ουκρανικού στρατού, στην εγκατάλειψη των φιλοδοξιών ένταξης στο ΝΑΤΟ και στη μετατροπή της Ουκρανίας σε ουδέτερο κράτος.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Πηγή: ertnews.gr