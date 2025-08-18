Τραμπ: Θέμα το πότε όχι το εάν θα γίνει τριμερής συνάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησής τους με τους ευρωπαίους ηγέτες. «Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε. «Μιλήσαμε για πολύ ευαίσθητα σημεία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω ότι είναι θέμα πότε, όχι αν», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι θα τηλεφωνήσει στον Πούτιν μετά τις σημερινές συνομιλίες για να συζητήσουν τη διοργάνωση της συνάντησης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι σήμερα θα επιτευχθεί μια συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία. «Σήμερα θα καταλήξουμε σε μια λύση, νομίζω, σχεδόν για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης πιθανόν και της ασφάλειας», είπε ο Τραμπ δίπλα στον Ζελένσκι και του ευρωπαίους ηγέτες.

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι: «Έχω την αίσθηση ότι εσύ και ο πρόεδρος Πούτιν θα καταφέρετε να βρείτε μια λύση. Τελικά, αυτή είναι μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί μόνο από τον πρόεδρο Ζελένσκι και από τον λαό της Ουκρανίας, σε συνεργασία και σε συμφωνία με τον πρόεδρο Πούτιν. Και απλώς πιστεύω ότι θα προκύψουν πολύ καλά πράγματα από αυτό».

«Ο δρόμος είναι ανοιχτός» για πιο σοβαρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς είπε ότι ο Τραμπ άνοιξε αυτόν τον δρόμο μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή. «Τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός για περίπλοκες διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο Μερτς επανέλαβε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν εκεχειρία πριν πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει χωρίς εκεχειρία», είπε. «Ας δουλέψουμε λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η προσφορά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνιστά μια «πρόοδο» στην κατεύθυνση εξασφάλισης μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

«Το γεγονός ότι είπατε “είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω στις εγγυήσεις ασφαλείας” είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι πραγματικά μια πρόοδος, και κάνει όλη τη διαφορά. Οπότε, σας ευχαριστώ και γι’ αυτό», είπε ο Ρούτε στον Τραμπ.

Νωρίτερα, στο Οβάλ Γραφείο δίπλα στον Ζελένσκι, ο Τραμπ δεν απέκλεισε αμέσως την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για να συμβάλουν στη διατήρηση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. «Θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτό, ίσως αργότερα σήμερα», είπε ο Τραμπ.

Ο Ρούτε ευχαρίστησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο επειδή «έσπασε το αδιέξοδο» και κατάφερε να φέρει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτείνει μια ιδέα: να υπάρχει και ένας Ευρωπαίος ηγέτης στο τραπέζι. «Νομίζω ότι σε συνέχεια θα χρειαστούμε πιθανώς μια τετραμερή συνάντηση. Διότι όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», είπε.

Φαίνεται απίθανο ο Τραμπ να αποδεχτεί αυτήν την ιδέα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, καθώς εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά η θέση του Μακρόν υπογραμμίζει πόσα διακυβεύονται όχι μόνο για την Ουκρανία στις σημερινές συνομιλίες, αλλά και για το υπόλοιπο της Ευρώπης.